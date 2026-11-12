Ermittlungen zum Mordfall Lisa T: Obduktion läuft, Tatfahrzeug und Verdächtiger geklärt

Im Fall Lisa T. ruht die Strafverfolgung gegen den gestorbenen Verdächtigen, doch die Staatsanwaltschaft klärt weiterhin die Todesumstände. Mehr als 200 Hinweise wurden geprüft und das Haus geräumt.

Die Berliner Staatsanwaltschaft und die Berliner Polizei arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung des tödlichen Verbrechens an der 13-jährigen Lisa T. Aus der Bevölkerung sind inzwischen mehr als 200 Hinweise eingegangen, denen nachgegangen wird. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, die genauen Umstände des Todes von Lisa T. zu rekonstruieren, da die strafrechtliche Verfolgung des mutmaßlichen Täters aufgrund dessen Todes endet.

Tod des Verdächtigen beendet Strafverfolgung

Der 22-jährige deutsche Tatverdächtige starb am Mittwochmorgen gegen 6.25 Uhr an den Folgen einer Kopfschussverletzung. Laut Angaben von Michael Petzold, einem Sprecher der Staatsanwaltschaft, ist die Obduktion des Mannes abgeschlossen. Es gebe keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden an seinem Tod. Da das Verfahren gegen Tote eingestellt wird, entfällt eine strafrechtliche Aufarbeitung seiner mutmaßlichen Taten für die Öffentlichkeit.

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Der Mann hatte sich am Sonntagmittag in einem unbewohnten Haus in Altglietzen schwer verletzt gefunden. Er soll versucht haben, sich selbst zu töten, als Polizisten die Wohnung kontrollierten. Dabei erlitt er lebensgefährliche Kopfverletzungen und wurde zunächst auf einer Intensivstation behandelt, ehe er seinen Verletzungen erlag.

Fortlaufende Obduktion und Leichenfreigabe

Während die Ermittlungen gegen den Mann ruhen, bleiben die Umstände des Todes von Lisa T. im Fokus der Behörde. Ihr Leichnam wurde nach ersten Untersuchungen von der Staatsanwaltschaft freigegeben, sodass eine Bestattung erfolgen kann. Rechtsmedizinische Untersuchungen dauern jedoch weiterhin an, um die genaue Todesursache zu klären. Nach der Obduktion war zunächst unklar, wie das Mädchen getötet wurde.

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Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass über das Ergebnis der weiteren Untersuchungen keine öffentliche Information erfolgen wird. Dies liegt daran, dass Lisa minderjährig war und ihre Persönlichkeitsrechte auch nach ihrem Tod besonders geschützt sind. Die weiteren Ermittlungen zielen darauf ab, die Tatherkunft vollständig zu dokumentieren, ohne die Privatsphäre der Familie zu verletzen.

Hausräumung in Altglietzen zur Vermeidung von Medienaufmärschen

Das Haus in Altglietzen, in dem die Leiche der 13-Jährigen entdeckt wurde, ist inzwischen leergeräumt worden. Dies geschah auf Anraten der zuständigen Mordkommission der Berliner Polizei. Ein Polizeisprecher erklärte, dass man mit dem Eigentümer gesprochen und ihn zur Räumung aufgefordert habe, um zu verhindern, dass sogenannte True-Crime-Fans den Ort belagern oder Bilder vom Innenraum machen.

Die Polizei unterstützte den Eigentümer bei der Räumung des Anwesens. Nach Abschluss der Arbeiten wurden die Schlüssel an den Hauseigentümer zurückgegeben. Was dieser nun mit dem Haus macht, obliegt seiner alleinigen Entscheidung. Die Maßnahme diente primär dem Schutz des Tatorts vor unerwünschter medialer Aufmerksamkeit.

Tatfahrzeug und eingegangene Hinweise im Fokus

Die Ermittler haben einen silberfarbenen Citroën C5 Kombi mit dem polnischen Kennzeichen FG 85027 als mögliches Tatfahrzeug sichergestellt. Das Fahrzeug weist sichtbare Schäden an der Karosserie auf, hat schwarze Stahlfelgen ohne Radkappen, abgedunkelte hintere Scheiben und eine silberfarbene Dachreling. Kriminaltechnische Untersuchungen laufen noch, um den Zusammenhang zur Tat zu beweisen.

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Die Beschreibung der Ermittler unterscheidet sich deutlich von Berichten einer Anwohnerin, die einen goldfarbenen Opel mit Berliner Kennzeichen sah. Dennoch wurden mehr als 200 Hinweise aus der Bevölkerung ausgewertet. Es gibt bislang keine Hinweise auf einen Mittäter. Die Wohnung des 22-jährigen Verdächtigen wurde bereits durchsucht und potenzielle Beweismittel sichergestellt.

Vorstrafen und fehlende Mittäter

Der 22-jährige Tatverdächtige stammte aus Berlin und lebte im Stadtteil Marzahn, in der Nähe des Wohnhauses des Mädchens. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte zuvor zwei Ermittlungsverfahren wegen Kinderpornografie gegen ihn geführt. Trotz intensiver Fahndung und der Sicherung von Beweismitteln konnten die Behörden keine weiteren Beteiligten an dem Verbrechen identifizieren. Die Suche nach weiteren Zeugen oder Mitwirkenden bleibt zunächst ohne konkretes Ergebnis.