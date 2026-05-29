Ermittlungsverfahren wegen Kinderpornografie erschüttert AfD in Hannover

Ein ehemaliger AfD-Kommunalpolitiker in Hannover steht unter Verdacht, kinderpornografisches Material besessen zu haben. Der Mann legte alle Ämter nieder und verließ die Partei. Die Ermittlungen laufen, die Unschuldsvermutung gilt.

Ein laufendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Kinderpornografie hat die AfD in Hannover erschüttert. Gegen einen ehemaligen Kommunalpolitik er und Ratsherrn wird ermittelt, weil er sich kinderpornografisches Material verschafft haben soll.

Der Beschuldigte legte sein Mandat aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung nieder und trat zudem aus der Partei aus, wie sein Verteidiger auf Anfrage bestätigte. Der Rechtsanwalt erklärte, dass sein Mandant die Partei verlassen und alle Ämter abgegeben habe. Laut Aussage des Verteidigers ist bei der Staatsanwaltschaft Hannover ein Verfahren anhängig, in dem sein Mandant als Beschuldigter geführt wird. Im Rahmen der Ermittlungen habe es eine Durchsuchung bei dem Mann gegeben, in deren Folge sichergestellte Endgeräte ausgewertet werden.

Es gilt weiterhin die umfassende Unschuldsvermutung, unabhängig vom Ausgang der Auswertung. Die Ermittlungen wurden durch einen Hinweis aus den USA im Februar 2024 ausgelöst. Nach Berichten der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung schlug eine Sicherheitssoftware Alarm, als der Mann Dateien in seine private Cloud lud. Der anfängliche Verdacht des Sichverschaffens beziehungsweise Besitzes kinderpornografischer Inhalte führte im April 2024 zur Durchsuchung der Wohnanschrift des Beschuldigten.

Dabei stellten die Ermittler Datenträger sicher. Die Auswertung ergab eine geringe, einstellige Anzahl an Dateien, bei denen es sich möglicherweise um Kinderpornografie handelt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die AfD reagierte auf die Vorwürfe und betonte, dass solche Taten im Landesverband keinen Platz hätten.

Man habe volles Vertrauen in den Rechtsstaat und die ermittelnden Behörden. AfD-Landesvize Vanessa Behrendt zeigte sich über die Vorwürfe zutiefst erschüttert. Die Partei setze sich für den Schutz von Kindern ein





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