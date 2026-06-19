Ernährung in der Kindheit und Asthma‑Entwicklung: Mehr Sterb aus verarbeiteten Lebensmitteln

Studie zeigt, dass Kinder, die viel ultraverarbeitete Kost zu sich nehmen, ein deutlich erhöhtes Risiko haben, später Asthma zu entwickeln

Die Ergebnisse einer vielbeachteten spanischen Langzeitstudie bringen neue Erkenntnisse in den Dialog über die Rolle von ultraverarbeiteten Lebensmitteln bei der Entstehung von Asthma bei Kindern.

Forscher begleitete 691 Probanden, die im Alter von vier bis fünf Jahren erfasst wurden, über durchschnittlich drei, fünf Jahre. Die Hauptquelle für die Ernährungserfassung war ein ausführlicher Fragebogen, den die Eltern regelmäßig ausfüllten und in dem sie angaben, welche Lebensmittel und Getränke ihre Kinder regelmäßig konsumierten. Aus den gesammelten Daten ergab sich, dass mehr als 30 Prozent der täglichen Energiezufuhr einiger Kinder aus ultraverarbeiteten Produkten stammte, dazu zählte Softdrinks, Chips, Süßigkeiten, Fast Food und Fertigpizza.

Diese Lebensmittel zeichnen sich durch sehr hohe Konzentrationen von Zucker, Salz und gesättigten Fettsäuren aus und enthalten gleichzeitig Zusatzstoffe und denen wenig Ballaststoffe. Während der Beobachtungszeit entwickelten 34 der untersuchten Kinder neu diagnostiziertes Asthma. Die Studienautoren berichten, dass Kinder, die ein besonders hohes Anteilsmaß an stark verarbeiteten Lebensmitteln aufwiesen, nahezu ein vierfaches Risiko trugen, später Asthma zu entwickeln. Die Daten zeigen außerdem eine potenzielle Dosis-Wirkungs-Relation: Je höher der Anteil an ultraverarbeiteten Lebensmitteln, desto häufiger trat Asthma auf.

Ein weiteres interessantes Ergebnis ist, dass Eltern von Kindern mit unerhöhter genetischer Allergie-Neigung im Vergleich dazu deutlich seltener zu stark verarbeiteten Lebensmitteln griffen und stärker auf eine bewusste Ernährung achteten. Dies deutet darauf hin, dass der Observationszusammenhang nicht ausschließlich durch genetische Faktoren erklärbar ist, sondern auch durch das Ernährungsverhalten selbst.

Die Autoren erwähnen mehrere mögliche Mechanismen, die bei der Entstehung des Asthmas eine Rolle spielen könnten, darunter gesättigte Fettsäuren sowie die sogenannten AGEs, also Endprodukte der Zuckerverarbeitung, die bei intensiver industrieller Verarbeitung entstehen. Diese Endprodukte könnten Entzündungsprozesse im Körper fördern und damit die Atemwege anfälliger und empfindlicher machen. Die Forschungsergebnisse sind nach aktuellem Stand die erste direkte Evidenz für einen Zusammenhang zwischen hoher Aufnahme von ultraverarbeiteten Lebensmitteln in der Kindheit und einem erhöhten Asthma-Entwicklungsrisiko in spätern Lebensjahren.

Impfungen, Umweltfaktoren und genetische Veranlagung wirken bei der Asthma-Entwicklung weiterhin ebenfalls zusammen; der neue Aspekt ist jedoch der nachweisbare Beitrag einer modernen Ernährung. Außerhalb des klinischen Bereichs verdeutlichen die Ergebnisse, dass Eltern und Erziehungsberechtigte bei der Essensauswahl für ihre Kinder stärker auf die Qualität der Nährstoffe achten sollten. Insbesondere sollten sie den Fokus von industriell verarbeiteten Produkten auf stärker naturbelassene Lebensmittel, deren Portionen kontrollieren.

Der medizinische Rat für die Praxis könnte darin bestehen, dass Kinder und Jugendliche mit nervös auftretenden Atemwegsproblemen von einer Ernährungsberaterin beraten werden, erwartet die Forscher





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