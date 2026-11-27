Eine neue Studie bringt hochverarbeitetes Essen mit Gefäßschäden im Gehirn in Verbindung. Doch das Ergebnis ist nur Rechnerei – und bleibt vage.

Eine neue Studie bringt hochverarbeitetes Essen mit Gefäßschäden im Gehirn in Verbindung. Doch das Ergebnis ist nur Rechnerei – und bleibt vage. Freitagabend, die Pizza liegt im Ofen, nebenbei ein Blick aufs Handy.

Und da steht sie, die Schlagzeile: „Hochverarbeitete Lebensmittel schädigen womöglich die Hirngefäße.

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“ Wer Tiefkühlpizza, Fertigsoße oder Frühstücksflocken im Haus hat, bekommt da schnell ein mulmiges Gefühl im Gehirn.der McMaster Universität im Fachjournal „JAMA Network Open“ tatsächlich zeigt, relativiert die Aufregung: Es ist deutlich weniger, als die Schlagzeile nahelegt.8783 Kanadier zwischen 35 und 69 Jahren füllten einen überprüften Fragebogen aus: Was haben Sie im letzten Jahr gegessen? Zusätzlich gab es Gehirnscans sowie Gedächtnis- und Denktests.