Erneute Angriffe erschüttern Waffenruhe zwischen Israel und Libanon

Nach der brüchigen Waffenruhe greift Israel erneut Ziele im Libanon an. Hisbollah reagiert mit Raketenbeschuss. Drei libanesische Soldaten sterben bei israelischem Luftschlag. Präsident Aoun kritisiert Iran.

Nur wenige Tage nach der Verkündung einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon durch den designierten US-Präsidenten Donald Trump haben israelische Streitkräfte erneut Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen.

Nach offiziellen Angaben der israelischen Regierung richteten sich die Angriffe gegen terroristische Stützpunkte in der Hochburg der Hisbollah, dem Vorort Dahiyeh. Die Attacken seien eine direkte Reaktion auf den Beschuss israelischen Gebiets, hieß es in einer Erklärung. Erst am vergangenen Samstag war es im Südlibanon zu schweren Gefechten gekommen, bei denen ein israelischer Luftangriff auf ein Militärfahrzeug drei libanesische Soldaten tötete, darunter zwei Offiziere. Der Angriff ereignete sich auf einer Straße zwischen Nabatije und Mardschajun, wie die libanesische Armee mitteilte.

Das israelische Militär bestätigte den Angriff auf das Fahrzeug und gab an, den Vorfall zu prüfen. Man habe konkrete Hinweise gehabt, dass die Hisbollah aus dem Gebiet Angriffe auf israelische Soldaten plane. Das Fahrzeug habe sich verdächtig auf israelische Stellungen zubewegt. Am Sonntagmorgen wurden zudem mindestens fünf Raketen vom Libanon aus auf Nordisrael abgefeuert, die entweder abgefangen wurden oder in unbewohntem Gelände einschlugen.

Die Hisbollah reklamierte diesen Beschuss nicht für sich, räumte jedoch Angriffe auf israelische Soldaten im Südlibanon ein. Die erst vor wenigen Tagen vereinbarte Waffenruhe erweist sich damit als äußerst brüchig und steht vor einer ernsten Belastungsprobe. Verschärft wird die Lage durch politische Spannungen zwischen dem Libanon und dem Iran. In einem Interview beschuldigte Libanons Präsident Joseph Aoun den Iran, sein Land als Druckmittel im Konflikt mit den USA und Israel zu missbrauchen.

Er forderte Teheran auf, sich nicht länger in die inneren Angelegenheiten des Libanon einzumischen. An die iranischen Revolutionsgarden gerichtet erklärte Aoun deutlich: Es ist nicht euer Land, es ist unser Land. Diese Äußerungen dürften die ohnehin angespannte Situation weiter anheizen und die Bemühungen um eine dauerhafte Waffenruhe zusätzlich erschweren. Die internationale Gemeinschaft, darunter die Vereinten Nationen und die Europäische Union, rief beide Seiten zur Zurückhaltung auf, während die Zivilbevölkerung in den Grenzregionen weiter unter der Gewalt leidet.

Beobachter befürchten, dass die Waffenruhe vollständig zusammenbrechen könnte, falls weitere Provokationen folgen. Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah, der seit Jahrzehnten schwelt, hat durch die jüngsten Ereignisse eine neue Eskalationsstufe erreicht. Die Rolle des Iran als Unterstützer der Hisbollah bleibt ein zentraler Streitpunkt, der eine nachhaltige Friedenslösung erschwert





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Libanon Hisbollah Waffenruhe Angriffe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brüchige Waffenruhe im Gazastreifen: Israel und Hamas im KonfliktDie Waffenruhe im Gazastreifen ist brüchig und es gibt immer wieder Angriffe auf beide Seiten. Die israelischen Streitkräfte führen regelmäßig Luftschläge durch, um potenzielle Bedrohungen auszuschalten, während die Hamas-Kämpfer versuchen, die Kontrolle über das Gebiet zu behalten. Die israelische Führung behält die Kontrolle über mehr als die Hälfte des Gazastreifens und plant, diese Kontrolle in Zukunft auszuweiten. Die Hamas weigert sich jedoch, ihre Waffen abzugeben und besteht auf einem schrittweisen Prozess. Die israelischen Soldaten an der Front berichten, dass die Hamas den Waffenstillstand genutzt hat, um sich zu bewaffnen und neue Terroristen zu rekrutieren. Die israelische Seite warnt, dass die Hamas aus den Ruinen wiederauferstehen könnte, wenn die Diplomaten in Washington und Nahost keine Einigung erzielen.

Read more »

Irankrieg-News: Erneute gegenseitige Angriffe trotz WaffenruheDie Angriffe zwischen den USA und dem Iran gehen trotz Waffenruhe weiter. Alles Wichtige im Newsblog.

Read more »

Irankrieg-News: Erneute gegenseitige Angriffe trotz WaffenruheDie Angriffe zwischen den USA und dem Iran gehen trotz Waffenruhe weiter. Alles Wichtige im Newsblog.

Read more »

Explosionen in Beirut: Israel bombardiert Hisbollah-Hochburg trotz WaffenruheTrotz einer bestehenden Waffenruhe hat Israel Ziele in den von der Hisbollah kontrollierten Vororten von Beirut angegriffen. Die Aktionen erfolgen als Reaktion auf Raketenbeschuss aus dem Libanon auf israelisches Territorium.

Read more »