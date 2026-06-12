Erneute Schließung an der TU Berlin: Brandschutzmangel zwingt zum Sperrung des Bergbaugebäudes

Die Technische Universität Berlin muss nach einer Serie von Gebäudeproblemen nun auch das Gebäude für Bergbau und Hüttenwesen schließen. Eine defekte Sprühnebel-Löschanlage macht den Betrieb unmöglich, wie aus einer internen E-Mail hervorgeht. Der Vorfall reiht sich ein in eine Kette von infrastrukturellen Pannen, zuletzt die Bibliotheksschließung wegen Notstromdefekts. Die Hochschulleitung steht vor großen Herausforderungen bei der Sanierung der maroden Bausubstanz.

An der Technischen Universität Berlin setzt sich eine besorgniserregende Serie von Gebäudeschließung en fort. Nachdem bereits das Hauptgebäude und die Universitätsbibliothek aufgrund gravierender Mängel vorübergehend geschlossen werden mussten, ist nun auch das traditionsreiche Gebäude für Bergbau und Hüttenwesen am Ernst-Reuter-Platz betroffen.

Wie aus einer internen E-Mail der Hochschulleitung an die Studierenden hervorgeht, die der Presse vorliegt, ist die im Gebäude installierte Sprühnebel-Löschanlage nicht funktionsfähig. Dieser defect wurde bei einer turnusmäßigen Prüfung durch einen externen Gutachter entdeckt, der daraufhin Alarm schlug. In der Kommunikation wird klargestellt, dass ohne eine betriebsbereite Löschanlage der gesetzlich vorgeschriebene Brandschutz im gesamten Gebäude nicht gewährleistet ist. Die unmittelbare Konsequenz ist die sofortige Sperrung des Gebäudes.

Betroffen sind mehrere Hörsäle, Seminarräume und Büros, die für den Lehrbetrieb und Verwaltungsaufgaben genutzt werden. Alle dort geplanten Veranstaltungen, Lehrveranstaltungen und Bürozeiten müssen abgesagt oder auf digitale Formate verlegt werden. Derzeit ist völlig offen, wann die notwendigen Reparaturarbeiten an der komplexen Löschtechnik beginnen können und wie lange die Schließung andauern wird. Die Hochschulleitung hat bisher keine konkreten Angaben zu einem Zeitplan oder zu den Kosten der Sanierung gemacht.

Dieser neue Vorfall reiht sich ein in eine Kette von infrastrukturellen Problemen an der TU Berlin, die in den letzten Monaten für erhebliche Unruhe im Hochschulbetrieb gesorgt haben. Erst Anfang Juni war die zentrale Bibliothek nach einem Defekt an der Notstromanlage für etwa eine Woche komplett geschlossen geblieben. Auch damals waren umfangreiche Prüfungen und Instandsetzungsarbeiten nötig, bevor der Betrieb wieder aufgenommen werden konnte.

Zuvor hatte bereits das Hauptgebäude wegen erheblicher baulicher Mängel, die bei einer gemeinsamen Begehung von Bauaufsicht und Berliner Feuerwehr festgestellt worden waren, für mehrere Wochen nicht genutzt werden können. Die Universitätspräsidentin hatte jeweils ihr Bedauern über die Situation zum Ausdruck gebracht und einen Krisenstab eingesetzt, um die Schäden zu bewerten und Sanierungskonzepte zu erarbeiten. Dennoch bleibt die Frage, warum in einem der wichtigsten akademischen Gebäude Berlins, das zudem unter Denkmalschutz steht, so grundlegende sicherheitstechnische Einrichtungen nicht einwandfrei funktionieren.

Die aktuellen Vorkommnisse heben ein grundsätzliches Problem der universitären Infrastruktur in Deutschland zutage: Viele Hochschulgebäude sind Jahrzehnte alt und werden intensiv genutzt, während gleichzeitig die Mittel für regelmäßige Wartung und Modernisierung oft nicht ausreichen. Die Sprühnebel-Anlage im Bergbaugebäude stammt vermutlich aus den 1980er oder 1990er Jahren und entspricht möglicherweise nicht mehr den heutigen technischen Standards. Eine Erneuerung solcher Systeme ist jedoch aufwändig und teuer, da sie oft in die Gebäudetechnik integriert sind und umfangreiche Bauarbeiten erfordern.

Die TU Berlin steht damit vor der Aufgabe, einen enormen Investitionsstau abzubauen, ohne den laufenden Lehr- und Forschungsbetrieb vollständig zum Erliegen zu bringen. Studierende und Mitarbeiter zeigen sich zunehmend frustriert über die anhaltenden Einschränkungen, die Prüfungsvorbereitungen, Abschlussarbeiten und administrative Prozesse behindern. Der Ruf nach einer systematischen Sanierungsstrategie und einer transparenten Kommunikation wird lauter. Ob die Hochschulleitung in der Lage ist, die finanzielle und organisatorische Herausforderung zu meistern, bleibt abzuwarten.

Die Schließung des Bergbaugebäudes bedeutet einen weiteren herben Rückschlag für den Campus und unterstreicht die Dringlichkeit eines umfassenden Gebäudemanagements. Die zusätzlichen Sanierungsbedarfe verdeutlichen, dass es sich nicht um vereinzelte Pannen handelt, sondern um ein strukturelles Problem im Umgang mit hochschulischer Bausubstanz. Die rasche Abfolge der Schließungen - Hauptgebäude, Bibliothek, nun Bergbau - erweckt den Eindruck eines sich zuspitzenden Krisenmanagements.

Besonders brisant ist der Umstand, dass der jüngste Auslöser ausgerechnet der Brandschutz ist, ein Sicherheitsaspekt, der im Falle eines echten Ereignisses verheerende Folgen haben könnte. Die externe Prüfung hat hier versagt, wenn sie nicht rechtzeitig auf die Mängel hingewiesen hat, oder die internen Wartungsroutinen haben nicht gegriffen. Die TU Berlin muss nun nicht nur reagieren, sondern proaktiv eine Bestandsaufnahme aller kritischen Infrastrukturen vornehmen. Dies betrifft neben Brandschutz auch Elektrik, Heizung, Lüftung und die Barrierefreiheit.

Die Finanzierung solcher Maßnahmen ist jedoch eine politische Frage, die den Senat und die Bundesregierung betrifft, da die Hochschulen über unzureichende Grundmittel für Instandhaltung verfügen. Der Druck auf die Bildungspolitik, hier Abhilfe zu schaffen, nimmt angesichts der sichtbaren Beeinträchtigungen des akademischen Lebens in der Hauptstadt zu. In der Zwischenzeit sind Tausende Studierende und Beschäftigte gezwungen, ihre Arbeits- und Lernroutinen anzupassen. Vorlesungen und Seminare, die im Bergbaugebäude stattfinden sollten, werden in andere, oft bereits überfüllte Räume verlegt oder finden online statt.

Dies stellt eine enorme logistische Herausforderung für die Fakultäten dar und führt zu einemQualitätsverlust in der Lehre. Die Bibliotheksschließung im Juni hatte bereits gezeigt, wie abhängig der Wissenschaftsbetrieb von funktionierenden Infrastruktureinrichtungen ist. Nun kommt erschwerend hinzu, dass das Bergbaugebäude nicht nur Lehrräume, sondern auch Institute und Fachbibliotheken beherbergt, deren Bestände und Arbeitsplätze derzeit nicht zugänglich sind. Die TU Berlin muss alsbald einen realistischen Zeitplan für die Sanierung vorlegen, um den Betroffenen Planungssicherheit zu geben.

Gleichzeitig muss geklärt werden, ob es strafrechtliche oder haftungsrechtliche Konsequenzen für die jahrelange Vernachlässigung der Gebäudesicherheit geben könnte. Die Affäre wirft ein Schlaglicht auf das oft unsichtbare, aber kritische Gefüge aus Technik, Verwaltung und Finanzen, das eine moderne Hochschule am Laufen hält. Dessen Störungen haben unmittelbare Auswirkungen auf das Bildungsergebnis und den Ruf der Institution





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

TU Berlin Gebäudeschließung Brandschutz Sprühnebelanlage Infrastrukturprobleme Hochschulpolitik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WTI steigt auf nahe 89,50 $ an, da die USA erneute Angriffe gegen den Iran startenDer WTI-Preis gewinnt im frühen europäischen Handel am Donnerstag an Boden und nähert sich 89,50 USD. - US-Angriffe im Iran schüren Befürchtungen einer längeren Unterbrechung der Energieflüsse. - Die

Read more »

Die zweite Enteignung: Ostdeutsche bekamen die sanierte Stadt, andere die GrundbücherAufbau-Ost-Programme waren eigentlich Vermögenssubvention West, sagt der Soziologe Denis Huschka. Das habe langfristige Folgen für Ostdeutschland.

Read more »

Giftige Raupen sorgen für die Schließung von Schulen, Sportanlagen und ParkflächenDie winzigen Brennhaare des Eichenprozessionsspinners können bei Menschen und Tieren Entzündungen auslösen. In vielen Bundesländern werden deshalb Maßnahmen ergriffen. In Hessen bleiben sogar Bildungseinrichtungen geschlossen.

Read more »

– Die Zahl der mit LNG beladenen Schiffe, die die Straße von Hormus verlassen, steigtDie USA und der Iran verkünden, nah vor einer Einigung zu stehen. Drei weitere LNG-Schiffe schaffen die Durchfahrt durch die blockierte Wasserstraße.

Read more »