Erneute Sperrung der Straße von Hormus und anhaltende regionale Konflikte

Das iranische Militär erklärt die Meerenge von Hormus erneut für gesperrt, während die Schweiz weiterhin vermittelt. Gleichzeitig halten militärische Auseinandersetzungen im Libanon an und Wirtschaftsexperten äußern Skepsis gegenüber einer schnellen konjunkturellen Erholung.

Das iranische Militär hat die strategisch wichtige Meerenge von Hormus erneut für gesperrt erklärt. Diese Entscheidung wurde vom gemeinsamen Militärkommando des Iran am Samstag im Staatsfernsehen bekannt gegeben.

Als unmittelbaren Grund nannten die iranischen Streitkräfte israelische Angriffe im Libanon sowie ein mutmaßliches Fehlverhalten der USA. Diese hätten eindeutig gegen ihre Verpflichtung verstoßen, den Krieg zu beenden. Die iranische Seite drohte zudem mit weiteren Schritten, sollte die Aggression anhalten. Bereits nach dem Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe Ende Februar hatte der Iran die Meerenge praktisch blockiert.

Durch diese wichtige Schifffahrtsroute wird zu Friedenszeiten etwa ein Fünftel des weltweit geförderten Rohöls sowie große Mengen verflüssigtes Erdgas und Düngemittel transportiert. Als Reaktion hatten die USA zuvor ihrerseits die Durchfahrt von und zu iranischen Häfen gesperrt. In dieser Woche unterzeichneten beide Seiten jedoch eine Rahmenvereinbarung, in der sie die Aufhebung der Blockaden zusagten. Tatsächlich waren bereits die ersten Schiffe wieder durch die Meerenge gefahren.

Parallel dazu setzt die Schweiz ihre Vermittlungsbemühungen zwischen den USA und dem Iran fort. Das Schweizer Außenministerium (EDA) bestätigte, dass das Land auf dem Bürgenstock weiterhin einen diskreten und verlässlichen Rahmen für die Umsetzung der Absichtserklärung beider Staaten biete. Anwesende Vertreter aus verschiedenen Ländern würden ihre Bemühungen fortsetzen. Das Ministerium machte aus Gründen der Vertraulichkeit keine Angaben zu Teilnehmern oder genauen Inhalten.

Medienberichten zufolge sind nun der US-Unterhändler Steve Witkoff und der iranische Außenminister Abbas Araghtschi auf dem Weg zu Verhandlungen in der Schweiz. Zudem soll der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, bereits vor Ort sein. Währenddessen halten Konflikte in der Region weiter an. Die radikal-islamische Hisbollah-Miliz erklärte nach eigenen Angaben, israelische Truppen im Süden des Libanons angegriffen zu haben.

Diese seien in der Nacht in Richtung eines Gebietes nahe der Stadt Nabatieh vorgestoßen. Die mit dem Iran verbündete Miliz betonte, sich zwar an die seit Freitagnachmittag geltende Waffenruhe zu halten, werde aber nicht zögern, jeden Versuch Israels, Territorium im Libanon zu erobern, zu bekämpfen. Nabatieh gilt als Hochburg der Hisbollah. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete unterdessen, bei israelischen Luftangriffen auf den Südlibanon seien mittlerweile mindestens 16 Menschen getötet worden, darunter zwei Kinder.

Das israelische Militär bekräftigte, an der Waffenruhe mit der Hisbollah-Miliz festzuhalten, werde aber auch künftig gegen jede Bedrohung Israels und seiner Streitkräfte vorgehen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der angespannten Lage werden ebenso thematisiert. Die Top-Ökonomin Monika Schnitzer warnte vor zu großen Hoffnungen auf eine schnelle Besserung der deutschen Konjunktur im Zuge der Annäherung zwischen den USA und dem Iran. Sie äußerte sich skeptisch, ob eine Vereinbarung auch wirklich Bestand haben werde.

Euphorie sei deshalb nicht angesagt. Man könne nur froh sein, wenn die Wirtschaft nicht einen noch größeren Schaden nehme als bisher schon. In einem weiteren diplomatischen Schritt ist der pakistanische Innenminister Mohsin Naqvi im Iran eingetroffen, um mit der dortigen Führung die Fortsetzung der Verhandlungen mit den USA in der Schweiz zu besprechen. Nach Angaben der regierungsnahen iranischen Nachrichtenagentur Mehr landete Naqvis Maschine zunächst in der Pilgerstadt Maschhad im Nordosten des Landes.

Während seines Besuchs wird Naqvi demnach mit den Leitern des iranischen Verhandlungsteams, Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Araghtschi, zusammentreffen. Ungeachtet der vereinbarten Waffenruhe wurden erneut zivile Opfer gemeldet. Bei einem israelischen Luftangriff im Südlibanon seien nach libanesischen Angaben mindestens zehn Menschen getötet worden. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, das israelische Militär habe mit Kampfflugzeugen und Drohnen mehrere Gebiete im Süden und im Bekaa-Tal angegriffen.

Zudem habe die israelische Artillerie die Stadt Nabatija und ihre Außenbezirke beschossen. Die Menschen seien einem Angriff auf die nahe gelegene Ortschaft Arabsalim zum Opfer gefallen. Israel und die vom Iran unterstützte Miliz hatten sich am Freitag nach Angaben von Vertretern der USA, Israels und der Hisbollah auf eine Feuerpause geeinigt, die am Freitag um 16.00 Uhr Ortszeit in Kraft treten sollte.

Abschließend wird berichtet, dass die USA und der Iran nach US-Medienberichten ihre Gespräche über ein Ende des Iran-Kriegs wieder in Gang bringen wollen, was auf eine fortgesetzte diplomatische Dynamik hindeutet





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