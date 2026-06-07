Erneuter Zusammenbruch von Christian Eriksen: Dänemark in großer Sorge

Der dänische Fußballspieler Christian Eriksen erlitt während eines Spiels in Odense einen weiteren Zusammenbruch, der Erinnerungen an den Vorfall bei der EM 2021 wachruft. Der Mittelfeldspieler wurde auf einer Trage aus dem Stadion gebracht, und der dänische Verband gab zunächst leichte Entwarnung. Teamarzt Morten Boesen bestätigte, dass Eriksen bei Bewusstsein ist und das Spielfeld verlassen konnte, weitere Untersuchungen im Krankenhaus sollen die Ursache klären.

Große Sorgen um Christian Eriksen : Der dänische Nationalspieler erleidet einen weiteren Zusammenbruch . Ohne Fremdeinwirkung ging der Mittelfeldspieler in der Partie in Odense zu Boden. Direkt danach bildeten die anderen Spieler einen Kreis um den am Boden liegenden Eriksen, um die Sicht zu verdecken.

Wenig später wurde der Routinier dann auf einer Trage aus dem Stadion gebracht - unter tosendem Applaus. Diese Szenen weckten Erinnerungen an ähnliche Szenen bei der EM 2021. Damals kollabierte der Nationalspieler bei der EM-Partie gegen Finnland und musste anschließend sogar reanimiert werden. In weiterer Folge wurde ihm ein Defibrillator eingesetzt





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