Die FIFA Weltmeisterschaft 2026 startet im Aztekenstadion. Während die Fans feiern, sorgt die Abwesenheit von Präsidentin Sheinbaum für politische Diskussionen.

Der Startschuss für die FIFA Weltmeisterschaft 2026 ist gefallen, und das legendäre Aztekenstadion in Mexiko -Stadt bildet die spektakuläre Kulisse für das Eröffnungsspiel gegen Südafrika. Die Atmosphäre im Stadion ist elektrisierend, während etwa 80.000 Zuschauer in den Rängen für eine grüne Wand aus Trikots sorgen.

Die mexikanischen Anhänger, bekannt als El Tri, zeigen einmal mehr ihre Leidenschaft für den Fußball. Viele Besucher sind nicht nur in den klassischen Nationalfarben erschienen, sondern nutzen den Anlass für kulturelle Statements: Sombreros, Kostüme von Maya-Kriegern und traditionelle Gewänder prägen das Bild. Kurz vor dem Anpfiff rollte die erste 'La Ola' durch das Stadion, was die enorme Vorfreude und die Anspannung der Menge unterstrich.

Auf jedem Platz wurden lila Fahnen und grüne Papp-Sombreros verteilt, um die visuelle Inszenierung der großen Eröffnungsfeier zu verstärken. Ein zentrales Thema des Tages ist jedoch die prominente Abwesenheit der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum. Die erste Frau an der Spitze des Landes entschied sich bewusst dagegen, das Spiel im Stadion zu verfolgen. Stattdessen übertrug sie ihr Ticket an die junge Amateurspielerin Yolett Cervantes Cuaquehua, die Sheinbaum als Stolz Mexikos bezeichnete.

Doch hinter dieser Geste verbirgt sich mehr als nur die Förderung des Amateursports. Die Präsidentin richtete damit eine deutliche Kritik an der FIFA und den extrem hohen Ticketpreisen, die für einen Großteil der mexikanischen Bevölkerung unerschwinglich sind. Um ein Zeichen der Solidarität mit dem einfachen Volk zu setzen, schaut sich Sheinbaum das Spiel gemeinsam mit den Bürgern auf dem Zócalo an, dem zentralen Platz der Hauptstadt.

Diese Strategie verfolgte sie auch bei weiteren WM-Spielen in den Städten Monterrey und Guadalajara, wo sie ihre Karten ebenfalls an junge Menschen weitergab. Während im Inneren des Stadions die festliche Stimmung überwiegt, gleicht das Umfeld einer Hochsicherheitszone. Bereits Stunden vor dem Einlass bildeten sich riesige Menschenmengen, die geduldig, aber singend auf die Öffnung der Tore warteten.

Die Sicherheitsvorkehrungen sind massiv: Am U-Bahnhof Chabacano, einem strategischen Knotenpunkt dreier Linien, war die Riot Police im Großeinsatz, um möglichen Demonstrationen der radikalen Lehrergewerkschaft CNTE vorzubeugen. Dies führte zu zeitweisen Schließungen mehrerer Bahnhöfe auf den Linien 2 und 3, was in Kombination mit blockierten Zufahrtsstraßen zu einem nahezu vollständigen Verkehrskollaps führte. Die verbleibenden U-Bahn-Stationen waren völlig überlaufen, und das Chaos in den Straßen war förmlich greifbar. Auch im Stadion selbst sorgt die Preisgestaltung für Aufsehen.

Die Verpflegung ist für viele Besucher kaum bezahlbar. Ein Tequila- oder Whiskey-Mixgetränk in der 0,65-Liter-Größe kostet zwischen 18 und 19,50 Euro, während eine kleine Flasche Wasser für 4 Euro verkauft wird. Sogar für die Nutzung externer Handy-Akkus wird eine Gebühr von 7,50 Euro pro Stunde erhoben. Abseits des Spielfelds gibt es zudem kuriose Begebenheiten: Ein lokaler Tortas-Imbiss direkt gegenüber dem Stadion versuchte, mit einem internationalen Konzept zu punkten, was jedoch ins Lächerliche umschlug.

Die Speisekarte enthält Sandwiches, die nach Fußballlegenden benannt sind, allerdings mit sehr fragwürdigen Schreibweisen wie Oliver Khan oder Bekenbahuer, was bei den Gästen eher für Belustigung als für Appetit sorgte. Trotz dieser organisatorischen Mängel und der sozialen Spannungen bleibt die Begeisterung für das Turnier im Herzen Mexikos ungebrochen





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