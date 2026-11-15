Eros Ramazzotti: Neue Liebe mit Boxerin Federica Monacelli

Italianischer Popstar Eros Ramazzotti ist neu verliebt. Seine Partnerin ist die 36-jährige Boxerin und Trainerin Federica Monacelli. Details zur neuen Beziehung.

Der italienische Popstar Eros Ramazzotti hat anscheinend selbst die große Liebe gefunden. Der 63-jährige Sänger, der seit Jahrzehnten Millionen mit seinen romantischen Liedern bewegt, ist jetzt neu verliebt. An seiner Seite steht die 36-jährige Federica Monacelli, eine erfolgreiche Boxerin aus Mailand. BILD zeigt die neue Liebe des Sängers weltexklusiv. Auf den Bildern sind Ramazzotti und Monacelli gemeinsam auf der Straße in Mailand unterwegs. Sie zeigen viel Zuneigung, küssen sich und wirken sehr eng verbunden. Diese Aufnahmen waren bislang selbst italienischen Fans nicht bekannt. Ein alltäglicher Moment auf der Straße ist für Fans des Sängers eine kleine Sensation. Der Mann, der von der großen Liebe singt, hat eine neue gefunden. Ausgerechnet eine Boxerin scheint Eros umgehauen zu haben. Diesmal scheint der Sänger nicht nur musikalisch zu sagen: Es gibt nichts Schöneres als dich.

Unterschiedliche Welten verbinden sich

Die Sportlerin kommt aus einer völlig anderen Welt als die des internationalen Popstars. Statt Scheinwerferlicht und Stadionbühnen gehören bei der Boxerin Handschuhe, Training und Ring zu ihrem Leben. Sie ist weit mehr als nur die neue Frau von Eros Ramazzotti. Die 36-jährige Mailänderin hat eine solide Sportkarriere hinter sich. Diese war geprägt von Hinfallen, Aufstehen und Weitermachen. Boxen ist längst nicht ihre einzige Passion. Federica Monacelli probierte sich auch im Kitesurfen, Segeln und Surfen aus. 2022 erzählte sie der Gazzetta dello Sport, wie sehr sie inzwischen das Wellenreiten fasziniert. Auf Instagram folgen der Sportlerin über 74.000 Menschen. Eros Ramazzotti hingegen folgen rund 2,5 Millionen User. Die Unterschiede im öffentlichen Leben der beiden sind deutlich. Doch im Privaten scheint dies keine Rolle zu spielen.

Also read Elektromobilität: Yangwang U9 Xtreme hat einen neuen Temporekord aufgestellt

Aus Tennis-Profi zur Box-Championin

Als Kind betrieb Federica Monacelli Tennis als Leistungssport. Mit 16 ging sie nach Spanien an eine Tennis-Akademie. Sie trainierte nach eigenen Angaben bis zu fünf Stunden täglich. Sie träumte von einer Profi-Karriere. Das Talent war da, doch bei Turnieren blockierte sie häufig. Das Scheitern ihres großen Tennis-Traums traf sie hart. Erst über Kickboxen fand sie schließlich jene Sportart, die ihr Leben verändern sollte. Das Boxen wurde zu ihrem neuen Lebensthema. Beruflich nutzt Federica Monacelli ihre Erfahrungen aus dem Leistungssport. Sie arbeitet als Trainerin und bietet Projekte rund um Selbstverteidigung an. Sie fördert Selbstvertrauen und Empowerment bei ihren Kunden. Im Ring kämpfte sie sich bis an die italienische Spitze. 2012 wurde sie italienische Universitätsmeisterin. Ein Jahr später holte sie in der 75-Kilo-Klasse den Titel bei den italienischen Assoluti-Meisterschaften. Dies ist das wichtigste nationale Amateur-Turnier.

Advertisement

Athletik trifft auf künstlerische Leidenschaft

Später wurde sie sogar in die italienische Nationalmannschaft berufen. Federica ist auch den Pferden verbunden. Sie bietet eine Horse Experience auf einem Hof an. Dabei geht es um Pferde-Trekking und den Umgang mit den Tieren. Gemeinsames Satteln und die Arbeit mit Pferden dienen dem Lernen von Kommunikation und Zusammenarbeit. Neben dem Leistungssport verfolgte sie eine zweite Karriere. 2015 schloss Federica Monacelli ihr Studium der Betriebswirtschaft ab. Sie stellte den Leistungssport zugunsten der Uni zurück. Heute bietet sie u. a. Selbstverteidigungs- und Persönlichkeitskurse für Unternehmen an. Auf ihrer Homepage bezeichnet Federica den Boxsport als die intensivste Liebesgeschichte ihres Lebens. Jetzt scheint eine neue hinzugekommen zu sein. Die Bilder in Mailand zeigen, wie sich die beiden schnell zu einem Kuss hinlehnen. Danach startet die Fahrt durch die Stadt weiter. Die Verbindung zwischen dem Sänger und der Sportlerin wirkt ganz natürlich. Es ist ein Moment, der Ruhe und Verbundenheit ausstrahlt.