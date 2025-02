Erpressungsversuch gegen Familie Schumacher: Urteil verhängt

Das Amtsgericht Wuppertal verurteilte den Hauptangeklagten in einem Prozess zum Erpressungsversuch gegen die Familie Schumacher zu drei Jahren Haft. Sein Sohn und ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter der Familie erhielten jeweils Haftstrafen auf Bewährung.

Das Amtsgericht Wuppertal hat am Mittwoch in einem Prozess gegen einen Erpressung sversuch gegen die Familie von Formel-1-Legende Michael Schumacher ein Urteil gesprochen. Der 53 Jahre alte Hauptangeklagte wurde wegen besonders schwerer Erpressung zu drei Jahren Haft verurteilt. Sein 30 Jahre alter Sohn erhielt wegen Beihilfe zu einer sechsmonatigen Haftstrafe auf Bewährung.

Ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter der Familie Schumacher wurde wegen Beihilfe mit zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Alle Haftbefehle wurden aufgehoben oder außer Vollzug gesetzt. Die Familie Schumacher war Opfer einer Erpressung durch die Veröffentlichung privater Fotos und Videos. Der Erpresser forderte 15 Millionen Euro, andernfalls würden die Bilder im Darknet veröffentlicht. Die Staatsanwaltschaft berichtete von 900 Bildern und fast 600 Videos der Familie sowie der digitalisierten Krankenakte von Michael Schumacher, die bei den Tätern sichergestellt wurden. Eine Festplatte blieb verschwunden.Der Hauptangeklagte und sein Sohn räumten die Vorwürfe ein. Der 53-jährige Hauptangeklagte, der als Türsteher in Konstanz arbeitete, sagte: „Es ist eine sehr, sehr widerliche Sache, die ich da gemacht habe. Das wurde mir am zweiten Tag im Gefängnis klar. Ich werde dafür geradestehen.“ Der Staatsanwalt hatte drei Jahre für den Hauptangeklagten gefordert und vier Monate auf Bewährung für dessen Sohn wegen Beihilfe. Besonders verwerflich sei es, dass der 53-Jährige den tragischen Unfall von Michael Schumacher und die Situation der Familie ausnutze. Für den Ex-Sicherheitsmitarbeiter im Haus der Schumachers hatte der Staatsanwalt ein Jahr auf Bewährung wegen Beihilfe beantragt. Er habe nach seiner Freistellung und dem offenen Zerwürfnis auf Rache gesonnen.Der Anwalt der Familie Schumacher forderte für die Nebenklage wie der Staatsanwalt drei Jahre Haft für den Hauptangeklagten, aber ein Jahr für dessen Sohn wegen Beihilfe und sogar vier Jahre Haft für den Ex-Sicherheitsmitarbeiter. Er habe nicht nur geholfen, sondern sei Mit-Täter gewesen. Er habe den Auftrag gehabt, die privaten Aufnahmen zu digitalisieren. Die Familie Schumacher sei nicht erpressbar. Der Anwalt des Ex-Sicherheitsmitarbeiters bestritt die Vorwürfe und forderte den Freispruch seines Mandanten. Er habe die sensiblen Daten nicht gestohlen; sie seien schon weit vor dem Jahr 2024 verschiedenen Zeugen angeboten worden. Der Verteidiger des Hauptangeklagten beantragte zwei Jahre und drei Monate Haft. Die Begehungsweise sei dilettantisch gewesen und es habe sich aus seiner Sicht nicht um eine schwere, sondern nur um eine einfache Erpressung gehandelt. Er beantragte schließlich die Aufhebung des Haftbefehls. Der Verteidiger des 30-jährigen Sohns des Hauptangeklagten hatte eine Geldstrafe angeregt. „Mein Mandant hat sich für den Mist, den er gemacht hat, mehrfach entschuldigt.“ Sein Tatbeitrag sei denkbar gering. Er habe für seinen Vater lediglich eine E-Mail-Adresse eingerichtet, ohne sich große Gedanken zu machen.Der 53-jährige Hauptangeklagte hatte bei einer Mitarbeiterin der Familie Schumacher angerufen und die Summe von 15 Millionen Euro gefordert. Mitschnitte der Anrufe waren im Gerichtssaal vorgespielt worden. Dabei bot der Erpresser der Familie an, seinen Hintermann zu verraten. Bei seinem Geständnis hatte er den Ex-Sicherheitsmitarbeiter der Schumachers belastet: Von ihm habe er die zwei Festplatten mit Bild- und Videomaterial bekommen. Er habe ihm wiederum gesagt, dass er das Material von einer Krankenschwester habe, die auch bei den Schumachers gearbeitet hatte und der gekündigt worden war. Gegen die Krankenschwester waren während des Prozesses Ermittlungen eingeleitet worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.





BR24 / 🏆 5. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

ERPRESSUNG MICHAEL SCHUMACHER FAMILIE FAMILIENERPRESSUNG GERICHTSVERFAHREN URTEIL WUPPERTAL HAFTSTRAFE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kurz vor dem Urteil ist eine wichtige Person im Schumacher-Fall verschwundenDer Prozess vor dem Wuppertaler Schöffengericht um die Erpressung der Familie des mehrfachen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher neigt sich dem Ende zu. Womöglich könnte am Mittwoch das Urteil gegen die drei Angeklagten ergehen. Eine wichtige Person ist derweil verschwunden.

Weiterlesen »

Schumacher-Prozess: Urteil auf Februar verlegtMichael Schumacher

Weiterlesen »

Kurz vor dem Urteil ist eine wichtige Person im Schumacher-Fall verschwundenDer Prozess vor dem Wuppertaler Schöffengericht um die Erpressung der Familie des mehrfachen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher neigt sich dem Ende zu. Womöglich könnte am Mittwoch das Urteil gegen die drei Angeklagten ergehen. Eine wichtige Person ist derweil verschwunden.

Weiterlesen »

Urteil im Erpressungsfall um Michael SchumacherIn Wuppertal wird das Urteil im Erpressungsfall der Familie Schumacher gesprochen. Drei Männer stehen wegen versuchter Erpressung vor Gericht, da sie versucht haben sollen, die Familie mit privaten Fotos des Formel-1-Weltmeisters zu erpressen.

Weiterlesen »

Urteil im Erpressungsprozess um Michael Schumacher gefallenSie wollten 15 Millionen Euro von der Familie Schumacher. Das Geld werden sie aber niemals sehen, stattdessen muss der Hauptangeklagte Yilmaz T. drei Jahre in den Knast. Sein Sohn Daniel L. bekommt sechs Monate auf Bewährung, zwei Jahre muss sich Markus F. bewähren. „Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es tut mir leid. Ich schäme mich“, sagte T.

Weiterlesen »

Familie Schumacher erfolgreich erpresstDrei Personen wurden wegen versuchter Erpressung der Familie von Formel-1-Legende Michael Schumacher verurteilt. Der Hauptangeklagte erhielt drei Jahre Haft, sein Sohn ein halbes Jahr auf Bewährung und ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter zwei Jahre auf Bewährung. Die Familie Schumacher war mit der Veröffentlichung privater Fotos und Videos erpresst worden.

Weiterlesen »