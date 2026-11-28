Errol Musk verteidigt seine Erziehungsmethoden und beschreibt die kommunikative Distanz zu seinen Söhnen. Er bestätigt, dass die Hälfte der Kommunikation aus Schweigen besteht.

Errol Musk, der 80-jährige Vater von Elon Musk, äußert sich erstmals umfassend zu den Vorwürfen psychischer Misshandlung und dem aktuellen Stand der Beziehung zu seinem berühmtesten Sohn. Während Elon Musk und sein Bruder Kimbal Musk das Verhältnis als belastet einstufen, betrachtet Errol Musk seine harte Erziehung als Grund für den wirtschaftlichen Erfolg der beiden Milliardäre. Diese unterschiedlichen Wahrnehmungen prägen die komplexe Dynamik zwischen den Familienmitgliedern bis heute.

Verteidigung der Erziehungsmethoden

Errol Musk weist die Bezeichnung seiner elterlichen Einwirkung als psychologische Folter entschieden zurück. Er argumentiert, dass seine langanhaltenden Reden, die er selbst als stundenlange Gespräche beschreibt, das Ergebnis einer bewussten pädagogischen Strategie waren. Er betont, dass diese intensiven Interventionen dazu geführt hätten, dass seine Söhne heute zu den reichsten Menschen der Welt zählen. Für Errol Musk ist dies der eindeutige Beweis für die Wirksamkeit seiner Ansätze und nicht für Schaden.

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Der 80-Jährige sieht seine Beziehung zu seinen Söhnen als ideal an und verweist darauf, dass Elon Musk und Kimbal Musk ihm in Bedarfsfällen weiterhin helfen. Er gibt an, seinen Kindern gelegentlich Ratschläge zu geben und betont, dass diese nichts tun, was ihn stören würde. Diese Darstellung steht im deutlichen Kontrast zu den öffentlichen Aussagen seiner Söhne, die die emotionale Belastung in der Vergangenheit hoch einschätzten.

Kommunikationseinschränkungen und Schweigen

Trotz der behaupteten idealen Beziehung räumt Errol Musk erhebliche Einschränkungen im Kontakt ein. Im Vergleich zu seinen Töchtern, mit denen er dreimal wöchentlich telefoniert, ist der Austausch mit seinen Söhnen stark reduziert. Errol Musk quantifiziert die Kommunikationsmuster seiner Söhne präzise und gibt an, dass in der Hälfte der Fälle überhaupt kein Austausch stattfindet. Das Schweigen dominiert also die Beziehungshistorie in weiten Teilen.

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In den verbleibenden Interaktionen beschränkt sich die Kommunikation nach Angaben von Errol Musk auf minimalste Antworten. Die Söhne antworten ihm typischerweise nur mit den Worten Ja, Nein oder Gut. Diese Kürze der Antwortformate verdeutlicht, dass trotz der finanziellen Erfolge der Söhne keine emotionale Nähe oder ein vertrauensvoller Dialog zwischen Errol Musk und seinen Söhnen Elon und Kimbal besteht.

Konfliktfaktoren und aktuelle Begegnungen

Die Beziehung wurde historisch durch persönliche Konflikte weiter belastet. Errol Musks Verbindung zu seiner ehemaligen Stieftochter Jana Bezuidenhout, mit der er Kinder zeugte, führte dazu, dass Elon Musk sich lange Zeit weigerte, mit seinem Vater zu sprechen. Dieser Vorfall wird in Biografien als entscheidender Faktor für die Distanzierung Elon Musks von der Familie dargestellt. Es bleibt unklar, ob dieser Konflikt vollständig beigelegt ist oder nur eine stille Abkapselung der Parteien ermöglicht hat.

Die letzte bekannte persönliche Begegnung zwischen Errol Musk und Elon Musk fand vor zwei Jahren auf dem SpaceX-Gelände Starbase in Südtexas statt. Dort beobachtete Errol Musk einen Raketenstart und nutzte die Gelegenheit für eine offizielle Einführung. Elon Musk stellte seinen Vater dabei dem Team vor und erwähnte öffentlich, dass Errol Musk ihm alles über Ingenieurwesen beigebracht habe. Diese Geste dient der öffentlichen Aufwertung des väterlichen Einflusses, auch wenn der private Kontakt nach wie vor minimal ist.