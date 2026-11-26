Im Dezember müssen sich Fahrgäste der Berliner Ringbahn auf mehrere Unterbrechungen einstellen. Teilweise dauern die Unterbrechungen bis zu drei Tage.

Im Dezember müssen sich Fahrgäste der Berliner Ringbahn auf mehrere Unterbrechungen einstellen. Teilweise dauern die Unterbrechungen bis zu drei Tage.kommt es Anfang Dezember zu Unterbrechungen.

Davon betroffen sind die Linien S41, S42 und S46 auf den Abschnitten Wedding, Schönhauser Allee,Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Die Einschränkungen verteilen sich auf vier Zeiträume zwischen dem 2. und 11. Dezember.

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Besonders am ersten Dezemberwochenende kommt es auf mehreren Streckenabschnitten gleichzeitig zu Unterbrechungen. Von Mittwoch, 2. Dezember , bis Donnerstag, 3. Dezember fahren zwischen den Bahnhöfen keine S-Bahnen.