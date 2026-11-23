In Lennestadt-Altenhundem war eine Bahnbaustelle erneut überflutet worden - im Nachbarort zeigte sich eine ähnliche Lage.

Der Deutschen Bahn hat das Wetter der letzten Tage übel mitgespielt. Nachdem bereits Ende Oktober eine Baustelle in Altenhundem förmlich abgesoffen war, ist das jetzt schon wieder passiert.

Die Hundem hatte die Baustelle erneut geflutet - doch diesmal war die Bahn vorbereitet. Vorsorglich waren alle Fahrzeuge und die Ausrüstung auf einem Sandhügel in Sicherheit gebracht worden.

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" Die Situation hatte keine Auswirkungen auf den Bau- und Bahnbetrieb. Die Fachleute hatten den Durchlass vom Treibgut befreit, die Baugrube wurde nicht durch das Wasser beeinträchtigt"Pleiten, Pech und Pannen verfolgen offenbar auch die Brückenbaustelle der Bahn einige Kilometer weiter in Kirchhundem. Auch sie stand unter Wasser - doch auch hier soll es nach Angaben der Bahn keine negativen Auswirkungen geben haben:Die Reparaturarbeiten an der Brücke können die Fachleute aktuell weiterhin umsetzen, da das Bauwerk durch eine Einhausung geschützt ist.

Der Einschub ist weiterhin für Anfang Dezember geplant. Voraussetzung hierbei ist, dass die Witterungslage einen sicheren Einbau zulässt",Hier sollte Anfang September ein bereits zusammengebautes Brückenteil eingefügt werden. Doch es stürzte von seinem Transportfahrzeug und wurde beschädigt. Es wird immer noch saniert, kann aber nach Angaben der Bahn demnächst eingebaut werden.

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Der Regen ist inzwischen abgezogen, also ist mit einer Entspannung der Lage zu rechnen. Bis die Pegel dann allerdings wieder fallen, wird es vermutlich noch etwas länger dauern, heißt es aus derIn den nächsten Tagen soll es überwiegend trocken bleiben, so die Experten. Wenn diese Prognose stimmt, dürfte es mit den Arbeiten an beiden Bahn-Bausstellen in Altenhundem und Kirchhundem in der kommenden Woche weitergehen.

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