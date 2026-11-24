Regensburg - Auf einer Busfahrt von Plattling nach Regensburg soll ein 24-Jähriger eine 16-Jährige sexuell bedrängt haben. Die Jugendliche alarmierte nach der Ankunft die Bundespolizei. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Ein 24-Jähriger hat am Freitagabend eine 16-Jährige in einem Bus nach Regensburg sexuell bedrängt. - Auf einer Busfahrt von Plattling nach Regensburg soll ein 24-Jähriger eine 16-Jährige sexuell bedrängt haben.

Die Jugendliche alarmierte nach der Ankunft die Bundespolizei. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Bereits am Freitag, dem 20. November 2026, sei es auf der Busfahrt von Plattling nach Regensburg zu dem Sexualdelikt gekommen, wie die Polizei Oberpfalz nun in einer Mitteilung berichtet.

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Ein 24-jähriger Mann soll die Jugendliche während der Fahrt sexuell bedrängt, gegen ihren Willen geküsst und unsittlich berührt haben. Auch sexuelle Handlungen an sich selbst soll er vorgenommen haben. Der Tatverdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei Oberpfalz war die Jugendliche zwischen 21.50 und 23.30 Uhr mit dem öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs.

In Plattling stieg der 24-Jährige in den Linienbus und setzte sich direkt neben die 16-Jährige. Im Laufe der Fahrt soll er sie zunehmend bedrängt haben, wie die Polizei mitteilt. Nach der Ankunft am Regensburger Hauptbahnhof gelang es der Jugendlichen, die Bundespolizei auf den Vorfall aufmerksam zu machen. Die Beamten trafen den Mann noch im Bereich des Bahnhofs an und nahmen ihn vorläufig fest.

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Bei den anschließenden Überprüfungen stellte sich laut Polizei heraus, dass der 24-Jährige bereits polizeilich bekannt ist. Erst im Oktober war er aus der Haft entlassen worden. Noch am Samstag, 21. November, wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt.

Dieser erließ Haftbefehl. Der 24-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.