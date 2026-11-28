Erst der Hitlergruß, dann die Schlägerei: Bremen-Fans provozieren Gladbacher
Nach dem Spiel zwischen Bremen und Mönchengladbach sollen zwei Werder-Anhänger den Hitlergruß in Richtung Gästefans gezeigt haben.
Nach dem Freitagabendspiel zwischen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach sollen zwei Werder-Anhänger den Hitlergruß in Richtung der Gästefans gezeigt haben. Das Zeigen des Hitlergrußes ist in Deutschland strafbar - der Gruß etwa als Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.
Neben einer Geld- ist auch eine Freiheitsstrafe rechtlich möglich. Strafen, die Menschen offenbar nicht abschrecken. Das wurde in den vergangenen beiden Wochen mehrfach deutlich. -Fanblock den Hitlergruß gezeigt hatte, nach mehr als drei Monaten identifiziert worden sei und man nun zivil- und strafrechtliche Schritte gegen ihn einleiten werde.
Damit hätte der Fan in einem Stadion voller Kameras rechnen können. Am Freitag - nur wenige Stunden vor dem Gastspiel der Borussia in Bremen - war vor dem Amtsgericht Münster der sogenannte"Holland-Hitler" Stefan Wijkamp verurteilt worden.
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