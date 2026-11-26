Gewaltige Kosten, riskante Finanzierung, Billig-Konkurrenz aus China: Wie stabil ist der Boom US-amerikanischer KI-Firmen? Ökonomen sind sich uneins.

Zwischen Euphorie und Absturz: Am 19. November 2026 ging Anthropic in den USA an die Börse. Nach dem Börse ndebüt des KI-Unternehmens Anthropic rissen sich Anleger um die neuen Papiere.

Die Aktie eröffnete am ersten Handelstag mit einem Plus von rund 35 Prozent. Die KI-Euphorie schien an die Börse zurückgekehrt. Weniger Tage später der Absturz: Die Anthropic-Aktie fiel unter den Ausgabepreis. Während an der US-Technologiebörse Nasdaq kurzzeitig wieder einmal Goldgräberstimmung herrschte, verfestigte sich anderenorts die Skepsis.

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Experten warnen seit Langem vor einer KI-Blase, die früher oder später platzen werde. Die Folgen für die Weltwirtschaft wären nach Ansicht von Ökonomen gravierend. Ein Crash könnte der Weltwirtschaft „einen erheblichen Schlag versetzen“, warnen Analysten der Finanzagentur Bloomberg. Die Harvard-Professorin und Ökonomin Gita Gopinath bezifferte die möglichen Verluste auf weltweit 35 Billionen US-Dollar.