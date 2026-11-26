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Schluss mit „klick-klick-klick“! Die Ugreen-Maus ist günstig, besonders leise und wurde letzten Monat bei Amazon über 3.000 Mal gekauft. Ideal fürs Homeoffice. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. verspricht Ruhe und Ordnung auf dem Schreibtisch und ist bei Amazon gerade reduziert von 11,99 Euro auf nur noch 7,59 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 37 Prozent : Für den aktuellen Kampfpreis von unter 10 Euro ist dies ein Gadget, das für die meisten alltäglichen Aufgaben am Rechner locker ausreicht. , der im Lieferumfang enthalten ist. Achtung, es handelt sich um einen eckigen USB-A-Stecker, nicht um das neuere USB-C. Bei manchen Laptops wird dann ein USB-Adapter benötigt.

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Das sagen die Käufer zur Ugreen 2.4G Maus bei Amazon Mit 4,3 von 5 Sternen in der durchschnittlichen Kundenbewertung bei Amazon kommt die Ugreen 2.4G Maus ganz ordentlich weg. Gelobt werden vor allem die leisen Tasten und der niedrige Preis. Vereinzelt gibt es Berichte über negative Erfahrungen mit der Verarbeitungsqualität, etwa ein quietschendes Mausrad. Funktioniert bei mir unter gleichen Bedingungen besser als eine günstige Logitech.