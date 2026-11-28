Gut zwei Monate nach Release bekommt ihr das aktuelle EA Sports FC 27 um mindestens die Hälfte günstiger auf Konsolen und PC.

Gut zwei Monate nach Release bekommt ihr das aktuelle EA Sports FC 27 um mindestens die Hälfte günstiger auf Konsolen und PC. So günstig gab es die aktuelle und erst Ende September erschienene Ausgabe von EAs Fußballsimulation bisher noch nicht.

EA Sports FC 27 verspricht als neuester Ableger der früher als “FIFA” bekannten Fußballsimulation neben verbesserter Grafik und aktuellen Kadern mit mehr als 21.000 lizenzierten Spielern auch ein flüssigeres und authentischeres Gameplay, In den Fokus rückt dabei diesmal mit The Grounds eine Art sozialer Fußball-Hotspot, an dem Straße und Stadion aufeinandertreffen sollen. Mit dabei sind aber natürlich unter anderem auch der beliebte Weltmeisterschaftsmodus The World’s Game, ein überarbeiteter Managerkarriere-Modus und Football Ultimate Team .dass EA Sports FC 27 nach FC 26 plötzlich wieder Spaß macht.

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Trotz Pace-Meta, Pay2Win und unnötigem The Grounds gibt es demnach ein deutlich besseres Spielgefühl als in FC 26 und wieder mehr Kontrolle über das Geschehen auf dem Rasen. Dafür gab esvon Jürgen Horn Mit dabei sind zum Beispiel eine Glücksradaktion von Amazon, bei der Alltagsprodukte für 2.000 Euro gewinnen könnt, sowie ein riesiges Star-Trek-Modell von LEGO.