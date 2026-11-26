Erst kein Platz auf der Couch, jetzt Funkstille: Gottschalk, die Kaulitz-Brüder und „Wetten, dass..?“
Gottschalk und die Kaulitz-Brüder: 2006 kein Couchgespräch bei „Wetten, dass..?“, 2024 Kritik, jetzt die TV-Absage. Alles zur ZDF-Show am 5. Dezember.
Erst kein Platz auf der Couch, jetzt Funkstille: Gottschalk, die Kaulitz-Brüder und „Wetten, dass..?
“ Gottschalk und die Kaulitz-Brüder: 2006 kein Couchgespräch bei „Wetten, dass..? “, 2024 Kritik, jetzt die TV-Absage. Alles zur ZDF-Show am 5. Dezember.
Bei „Wetten, dass..?
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at berlinerzeitung
Get an alert when there is news on Deutschland NachrichtenFollow Deutschland Nachrichten