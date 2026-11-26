Gottschalk und die Kaulitz-Brüder: 2006 kein Couchgespräch bei „Wetten, dass..?“, 2024 Kritik, jetzt die TV-Absage. Alles zur ZDF-Show am 5. Dezember.

Erst kein Platz auf der Couch, jetzt Funkstille: Gottschalk, die Kaulitz-Brüder und „Wetten, dass..?

“ Gottschalk und die Kaulitz-Brüder: 2006 kein Couchgespräch bei „Wetten, dass..? “, 2024 Kritik, jetzt die TV-Absage. Alles zur ZDF-Show am 5. Dezember.

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Bei „Wetten, dass..?