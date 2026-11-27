Auch in anderen Ländern sucht immer wieder nach frischen Kino-Stoffen und schaut sich dafür auch gerne auf dem deutschen Markt um. Mit „No Hit Wonder“ soll jetzt ein deutscher Film aus dem Jahr 2025 ein internationales Remake erhalten.

Auch in anderen Ländern sucht immer wieder nach frischen Kino-Stoffen und schaut sich dafür auch gerne auf dem deutschen Markt um. Mit „No Hit Wonder“ soll jetzt ein deutscher Film aus dem Jahr 2025 ein internationales Remake erhalten.

“ gemeinsam? Bei diesen Titeln handelt es sich um deutschsprachige Filme, die eine englischsprachige Neuverfilmung erhalten haben.

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In Hollywood und dem Rest der Welt sind die Studios ständig auf der Suche nach frischen Stoffen – und bedienen sich daher regelmäßig bei europäischen Produktionen, die für ein internationales Publikum neu aufbereitet und mit namhaften Stars besetzt werden.hervor, dass sich die britische Produktionsschmiede Blueprint Pictures gemeinsam mit dem italienischen Partner Lucky Red die Rechte an einer englischsprachigen Neuverfilmung von Florian Dietrichs „ Blueprint Pictures pflegt bereits seit 2016 eine enge Partnerschaft mit Sony Pictures – über diesen Deal könnten also auch Hollywood-Ressourcen ins Spiel kommen. Die Firma ist vor allem bekannt für den Erfolgs „“.