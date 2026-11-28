Die Autobahnbaugesellschaft Deges beginnt mit den Rodungen für die A26 Ost. Nabu und BUND wollen sich mit Eilantrag auf Baustopp dagegen wehren.

Die Autobahnbaugesellschaft Deges beginnt mit den Rodungen für die A26 Ost. Nabu und BUND wollen sich mit Eilantrag auf Baustopp dagegen wehren. Ihr Friedensangebot verhallte unerhört, deshalb klagen die Umweltverbände Nabu und BUND jetzt ein weiteres Mal gegen den Bau der A26 Ost durch den Süden Hamburgs.

Zugleich stellen sie beim Bundesverwaltungsgericht einen Eilantrag verbunden mit einem Hängebeschluss: Bis der Eilantrag entschieden ist, sollen alle Arbeiten an der Autobahntrasse ruhen. Dass die Umweltverbände jetzt Dampf machen, liegt daran, dass die Autobahnbaugesellschaft des Bundes Mitte November begonnen hat, die künftige Autobahntrasse zu roden. Aktivisten habenvor einem Monat angeboten hatten, auf eine weitere Klage zu verzichten, sofern eine klimafreundlichere Trasse für die Autobahn gewählt werde.

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„Die Deges lässt uns mit ihrem Vorgehen keine andere Wahl, als jetzt erneut vor Gericht zu ziehen und sofortigen Eilrechtsschutz zu beantragen“, erklärten die Verbände. Nabu und BUND hatten vor einem Jahr schon einmal einen Baustopp für das Projekt erwirkt. Anfang Oktober 2025 erklärte das Bundesverwaltungsgericht den Planfeststellungsbeschluss für die A26 Ost für „rechtswidrig und nicht vollziehbar“: Die Planer hätten es versäumt, verschiedene Trassenvarianten mit Blick auf das Bundesklimaschutzgesetz zu prüfen.