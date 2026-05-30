Erste begeisterte Reaktionen auf Steven Spielbergs neues Sci-Fi-Blockbuster Disclosure Day

Steven Spielbergs neuer Sci-Fi-Blockbuster Disclosure Day startet in weniger als zwei Wochen im Kino. Wir haben einige erste begeisterte Social-Media-Reaktionen gesammelt.

In weniger als zwei Wochen startet Steven Spielberg s neuer Sci-Fi-Blockbuster Disclosure Day im Kino . Jetzt gibt es erste begeisterte Social-Media-Reaktionen, von denen wir einige gesammelt haben.

Vor dem Kinostart und längeren Kritiken durften jetzt schon mal knappe Social-Media-Reaktionen von Menschen veröffentlicht werden, die Spielbergs neuen Blockbuster bereits sehen konnten. Wir haben euch einige dieser Reaktionen zusammengefasst. Einige Menschen haben sich bereits über den Film geäußert, nachdem sie ihn gesehen haben. Emily Blunt wird in diesem Film als unglaublich beschrieben.

Die Reaktionen sind überwiegend positiv, mit einigen Ausnahmen. Einige Menschen haben den Film als 'ABSOLUT PHÄNOMENAL' beschrieben, während andere ihn als 'tiefgründig und zutiefst menschlich' bezeichnet haben. Die schauspielerischen Leistungen werden als durchweg hervorragend beschrieben, mit besonderen Lob für Emily Blunt. Einige Kritiker haben jedoch den Film als nicht den besten Spielberg-Film seit 20 Jahren bezeichnet.

Disclosure Day startet in den deutschen Kinos in weniger als zwei Wochen





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