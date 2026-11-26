Gordon Ramsay dürfte jubeln, denn seine Tochter Holly Ramsay Peaty ist erstmals Mutter geworden. Die schönen Nachrichten teilt sie in den sozialen Medien mit – erste Bilder aus dem Krankenhaus inklusive.

Gordon Ramsay dürfte jubeln, denn seine Tochter Holly Ramsay Peaty ist erstmals Mutter geworden. Die schönen Nachrichten teilt sie in den sozialen Medien mit – erste Bilder aus dem Krankenhaus inklusive.

Peaty, 26, und Adam Peaty, 31, vor den Traualtar getreten. Obwohl ihre Hochzeit von einem Familienstreit überschattet wurde, genossen die beiden ihren großen Tag in vollen Zügen. Am 25. November 2026 postet Holly Ramsay ein Foto, das sie im Krankenhausbett zeigt.

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In ihren Armen hält sie ihre neugeborene Tochter.