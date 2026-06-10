Die deutsche Panzerbrigade 45 "Litauen" führt im Rahmen von "Freedom Shield 2026" erstmals eine umfassende Gefechtsübung auf litauischem Boden durch. Rund 2.900 Soldaten und 800 Fahrzeuge aus acht Nato-Staaten trainieren nahe der belarussischen Grenze. Brigadegeneral Christoph Huber betont die Bedeutung für die Kriegstüchtigkeit und die Lehren aus der Ukraine.

In dem baltischen Nato -Staat Litauen hat die deutsche Panzerbrigade 45 " Litauen " erstmals eine umfassende Gefechtsübung absolviert. Der Kommandeur, Brigadegeneral Christoph Huber, bezeichnete dies gegenüber der Deutschen Presse-Agentur auf dem Truppenübungsplatz Pabrade als einen wesentlichen Schritt zur Steigerung der Kriegstüchtigkeit.

Die Übung, die im Rahmen des multinationalen Manövers "Freedom Shield 2026" stattfindet, markiert einen historischen Meilenstein, da es der erste große Einsatz der formal im vergangenen Jahr in Dienst gestellten Brigade auf litauischem Boden ist. Rund 2.900 Soldaten, darunter etwa 2.300 aus Deutschland, sowie rund 800 Fahrzeuge aus acht Nato-Staaten sind für diese Hauptphase auf dem Übungsgelände zusammengezogen, das nur etwa 15 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt liegt.

Huber betonte: "Für uns als Panzerbrigade 45 'Litauen', als Teil der 10. Panzerdivision, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns auf mögliche Konfliktszenarien, Gefechtsszenarien der Zukunft vorbereiten, nicht auf den Krieg der Vergangenheit.

" Die Bundeswehr setzt dabei mehr als 300 Drohnen ein, um moderne Kriegsführung zu trainieren. Die Brigade, die bis 2027 mit einer Gesamtstärke von 4.800 Soldaten und 200 zivilen Mitarbeitern voll einsatzfähig sein soll, dient als ein sichtbares Zeichen der Abschreckung an der Nato-Ostflanke. Litauen grenzt direkt an Russland und dessen Verbündeten Belarus, was die strategische Bedeutung der Übung unterstreicht. Huber erklärte zudem: "Dabei lernen wir natürlich von dem, was wir sehen in der Ukraine.

" Dies bezieht sich auf die Erkenntnisse aus dem laufenden Konflikt, die in die Ausbildung einfließen, um auf die wachsende Bedrohung durch Russland zu reagieren. Die Übung in Pabrade ist nicht nur ein Test der operativen Fähigkeiten, sondern auch ein politisches Signal der Nato-Staaten, ihre Präsenz in der Region zu verstärken und die kollektive Verteidigung zu demonstrieren. Die Zusammenarbeit mit den Streitkräften der anderen teilnehmenden Nationen soll die Interoperabilität verbessern und die gemeinsame Reaktionsfähigkeit bei einer möglichen Eskalation erhöhen.

Angesichts der Spannungen an der europäischen Ostgrenze wird die Ausbildung der Brigade als unerlässlich erachtet, um im Ernstfall schnell und effektiv eingreifen zu können. Die räumliche Nähe zu Belarus erinnert an die geopolitische Brisanz der Region und die Notwendigkeit, auf verschiedene Szenarien vorbereitet zu sein, von hybriden Bedrohungen bis hin zu konventionellen Gefechten. Die Infrastruktur auf dem Truppenübungsplatz Pabrade wurde in den letzten Jahren ausgebaut, um solch große multinationale Übungen zu ermöglichen.

Die logistischen Herausforderungen, tausende Soldaten und Fahrzeuge aus mehreren Ländern zu koordinieren, sind enorm, doch sie spiegeln die Ernsthaftigkeit des Ansatzes wider. Die Panzerbrigade 45, die ihren Namen von der historischen Region Litauens ableitet, hat eine besondere Verantwortung, die lokale Bevölkerung und die Gastgebernation zu schützen und gleichzeitig die deutsche Bündnistreue unter Beweis zu stellen. Diese Übung ist ein weiterer Baustein in der Strategie der Nato, ihre Vorneverteidigung zu stärken und die Abschreckung gegenüber Russland zu erhöhen.

Die gewonnenen Erkenntnisse aus "Freedom Shield 2026" werden in die weitere Ausbildungsplanung der Brigade einfließen und dazu beitragen, dass die Streitkräfte bis 2027 die volle Einsatzbereitschaft erreichen. Die Bundeswehr betont, dass es sich um eine defensive Maßnahme handelt, die dem Schutz der Nato-Ostflanke dient. Dennoch wird die Übung von Beobachtern in Russland möglicherweise als Provokation gewertet, was die angespannte Sicherheitslage in Europa weiter verschärfen könnte.

Umso wichtiger ist es, dass die Kommunikation über die Ziele und den defensiven Charakter der Übung klar und transparent erfolgt, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Soldaten trainieren unter realistischen Bedingungen, einschließlich Nachtübungen und dem Umgang mit elektronischer Kriegsführung, um auf die komplexen Anforderungen moderner Konflikte vorbereitet zu sein. Die Einbeziehung von Drohnen in allen taktischen Ebenen zeigt den Fokus auf neue Technologien und die Anpassung an die Erfahrungen aus der Ukraine, wo Drohnen eine entscheidende Rolle spielen.

Insgesamt unterstreicht die Gefechtsübung in Litauen die Entschlossenheit der Nato, ihre Bündnismitglieder zuverteidigen, und sendet ein starkes Signal an alle potenziellen Aggressoren, dass jede Form der Aggression einekollektive Reaktion auslösen würde





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