Erste große Hitzewelle des Jahres trifft Deutschland: Tropennächte und extreme Belastung

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einer intensiven Hitzewelle in fünf Bundesländern. Temperaturen bis zu 40 Grad und Tropennächte bringen besondere Risiken für die Gesundheit, vor allem für ältere Menschen. In Städten bleibt es auch nachts extrem warm.

Deutschland steht die erste große Hitzewelle des Jahres bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für mehrere Regionen des Landes eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben. Fünf Bundesländer sind voraussichtlich besonders stark betroffen, darunter Nordrhein-Westfalen, Hessen, das Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

In diesen Gebieten könnten die Temperaturen nach Angaben von Meteorologen auf bis zu 40 Grad Celsius ansteigen. Am Donnerstag wird eine so starke Wärmebelastung erwartet, dass insbesondere für ältere und pflegebedürftige Menschen ein erhöhtes gesundheitliches Risiko besteht. Der DWD rät der Bevölkerung, körperliche Aktivitäten zu reduzieren, sich nicht der vollen Hitze auszusetzen, ausreichend zu trinken und Wohnungen und Innenräume möglichst kühl zu halten. Ein besonderes Merkmal dieser Hitzewelle ist, dass die Nächte kaum Abkühlung bringen.

Fachleute sprechen von Tropennächten, wenn die Temperatur auch nachts nicht unter 20 Grad Celsius fällt. Diese nightly heat accumulation hat zur Folge, dass Wohnungen und Gebäude sich nicht ausreichend abkühlen können, was den Erholungseffekt für den menschlichen Körper stark einschränkt. Besonders kritisch ist die Situation in dicht besiedelten Ballungsräumen, wo zudem die tagsüber gespeicherte Wärme in der Nacht wieder abgegeben wird. Diplom-Meteorologe Dominik Jung beschreibt dies mit den Worten: "Die Innenstädte glühen nach wie ein Backofen.

" In Städten wie Köln wird ein nächtliches Minimum von etwa 25 Grad erwartet. Meteorologisch wird die Hitzewelle durch ein Hochdruckgebiet verursacht, das als "Hoch Gorgias" bezeichnet wird. Es hat sich über Südwesteuropa etabliert und verlagert sich langsam in Richtung Osteuropa. In seinem Einflussbereich wird heiße Luft aus Nordafrika nach Mitteleuropa geführt, was zu den extremen Temperaturen führt.

Hinzu kommt, dass die sommerliche Sonneneinstrahlung derzeit aufgrund des nahenden längsten Tages des Jahres besonders intensiv ist. Selbst in Frankreich werden Temperaturen von über 40 Grad vorhergesagt, was den überregionalen Charakter dieser Wetterlage unterstreicht. Die kombinierte Wirkung von anhaltender Tageshitze und fehlender nächtlicher Abkühlung stellt eine erhebliche Belastung für die Bevölkerung, die Infrastruktur und die Ökosysteme dar





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