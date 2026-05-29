Erste Kaiserschnittgeburt eines Gorillas im Woodland Park Zoo - lebensrettender Eingriff für Olympia und ihr Junges

Ein historischer Kaiserschnitt rettete das Leben eines Gorillajungen im Seattle‑Zoo. Das interdisziplinäre Team aus Tierärzten und Humanmedizinern handelte schnell, um die 2,4 kg schwere Jungtiere zu gebären, während die Mutter Olympia postoperativ betreut wird und das Neugeborene von Jamani versorgt wird. Der Eingriff markiert den ersten seiner Art im Zoo und liefert wichtige Erkenntnisse für die Artenschutzmedizin.

Im Woodland Park Zoo in Seattle hat ein historischer Eingriff das Leben eines kleinen Gorilla jungen gesichert - ein Ereignis, das sowohl Tierärzte als auch die breite Öffentlichkeit in Staunen versetzte.

Die 34‑jährige Gorilla-Dame Olympia befand sich im fortgeschrittenen Stadium ihrer Trächtigkeit, als bei einer routinemäßigen Ultraschalluntersuchung kritische Anomalien entdeckt wurden. Die Ärztinnen und Ärzte verzeichneten ein deutlich vermindertes Fruchtwasservolumen sowie einen teilweise geöffneten Muttermund, Anzeichen, die in der Humanmedizin eindeutig auf ein drohendes Geburtsstillstandssyndrom hinweisen.

Da Gorillas vergleichbare physiologische Reaktionen zeigen, entschied das interdisziplinäre Team - bestehend aus Veterinärmedizinern des Zoos, Spezialisten des Swedish Medical Center und erfahrenen Tierpflegern - dass ein sofortiger Kaiserschnitt unabdingbar sei, um das ungeborene Jungtier zu retten. Der operative Eingriff wurde am 24. Mai um exakt 13 Uhr 44 Minuten durchgeführt und markierte den ersten Kaiserschnitt bei einem Gorilla in der 126‑jährigen Geschichte des Woodland Park Zoos.

Weltweit sind weniger als ein Dutzend solcher Eingriffe dokumentiert, sodass dieses Ereignis nicht nur für den Zoo, sondern für die gesamte Primatenforschung von hoher Relevanz ist. Während des Eingriffs wurde das etwa 2,4 Kilogramm schwere Jungtier behutsam aus dem Mutterleib befreit und sofort nach der Geburt von dem medizinischen Team in den Armen gehalten. Ohne die rasche und koordinierte menschliche Intervention wäre das Leben des kleinen Gorillas kaum gesichert gewesen.

Nach der Operation wurde Olympia von ihrer Gorilla-Gruppe getrennt, um ihr eine ruhige Umgebung für die postoperative Erholung zu ermöglichen. Die Verantwortung für das Neugeborene übernahm die ebenfalls frisch gebackene Mutter Jamani, die bereits Erfahrung in der Aufzucht von Jungtieren hat und nun simultan für ihr eigenes Junges sowie für Olympias Sohn sorgt.

Die Nachsorge läuft rund um die Uhr: Beide Jungtiere werden kontinuierlich von Tierpflegern und Tierärzten überwacht, wobei besonders die Körpertemperatur, Nahrungsaufnahme und das allgemeine Wohlbefinden des Jungtiers im Fokus stehen. Olympias Genesungsprozess verläuft bislang gut; sie zeigt stabile Vitalparameter und zeigt Anzeichen von erhöhter Aktivität, was auf eine baldige Rückkehr in die Gruppe schließen lässt. Das Pflegeteam plant, sobald Olympus Gesundheitszustand dies zulässt, die beiden Elternteile wieder zusammenzuführen, um die soziale Struktur der Gruppe zu stärken.

Dieser Fall unterstreicht die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Humanmedizin und Tiermedizin, insbesondere bei bedrohten Arten, deren Fortpflanzung bereits heute stark gefährdet ist. Durch die erfolgreiche Anwendung einer für Menschen üblichen geburtshilflichen Methode konnten nicht nur ein Leben gerettet, sondern auch wertvolle Erkenntnisse für zukünftige Eingriffe an großen Menschenaffen gewonnen werden





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