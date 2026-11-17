Erste Reaktionen zum neuen Netflix-Film mit Brad Pitt, Regie David Fincher und Drehbuch von Quentin Tarantino fallen enthusiastisch aus. Erfahre hier alles zur Premiere, den Darstellern und dem Bezug zu Once Upon a Time In Hollywood.

Quentin Tarantino und David Fincher vereinen sich mit dem Filmprojekt "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" in einer ungewöhnlichen Ko-Kreation. Tarantino übernahm die Aufgabe des Drehbuchautors, während der Regisseur David Fincher die künstlerische Gesamtleitung des Projekts übernimmt. Die Premiere des Netflix -Streifens fand bereits am vergangenen Montagabend in Los Angeles statt, noch bevor das offizielle Kritiken-Embargo am 19. November endete. Erste Reaktionen aus dem Kreis der geladenen Gäste und Journalisten fallen durchweg positiv aus und verheißen ein unterhaltsames Kino-Erlebnis.

Kreative Allianz und Zeitansetzung

Es ist seit den Ereignissen des Films "Once Upon A Time In Hollywood" mehrere Jahre vergangen, in denen die Figur des Cliff Booth im Mittelpunkt der Erzählung stand. In diesem neuen Werk ist der Protagonist mittlerweile als Teilzeit-Stuntman tätig und übernimmt weiterhin gefährlichere Aufgaben in Los Angeles der späten 1970er-Jahre. Obwohl der Streifen ab dem 23. Dezember ausschließlich auf der Streaming-Plattform Netflix verfügbar sein wird, wählt man einen strategischen Schritt: Seit dem 25. November startet der Film bereits in den IMAX-Kinos. Dies ermöglicht es dem Publikum, die visuelle Pracht des Films in hoher Auflösung zu erleben, lange bevor das Streaming-Debüt auf der digitalen Plattform erfolgt.

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Atmosphäre von 1977 und Kinostimmung

Die Atmosphäre des Los Angeles im Jahr 1977 gilt als einer der stärksten Punkte des Films. Auf der Plattform X wird der Streifen von Nutzern als lustig, unterhaltsam, aber zugleich chaotisch beschrieben. Dieser chaotic Charm soll perfekt in die Setting-Ära der späten Siebziger Jahre integriert sein. Der Filmkritiker Zack Pope bezeichnet das Werk in seinen sozialen Medien als einen stilistischen Liebesbrief an das Hollywood-Kino der 1970er-Jahre. Diese Beschreibung trifft den Kern der Kritik, da der Film sich nicht als komplexes Drama versucht, sondern als charmanter und entspannter Hangout-Movie inszeniert wird.

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Brad Pitt und Elizabeth Debicki im Fokus

Die Schauspielleistungen der Hauptdarsteller stehen im Mittelpunkt der ersten Bewertungen. Brad Pitt schlüpft zurück in die Rolle des charismatischen und coolen Cliff Booth und soll diese gemäß der ersten Reaktionen hervorragend und phänomenal darstellen. Der Journalist Clayton Davis von Variety spricht von Pitts bester Performance seit "Once Upon A Time In Hollywood", für die er damals den Oscar als bester Nebendarsteller gewann. Zusätzlich sticht Elizabeth Debicki aus der Besetzung hervor. Mehrere Kritiker betonen, dass sie die gesamte Szene für sich beansprucht und eine berauschende Sinnlichkeit in ihre Darstellung einbringt. Auch Scott Caan und Peter Weller werden als Bereicherung der Besetzung gelobt, wenngleich einige Stimmen wünschen, sie hätten mehr Bildschirmschirmzeit erhalten dürften.

Finale und Bezug zum Vorgängerfilm

Neben der Fortsetzung der Handlung aus "Once Upon A Time In Hollywood" weist der neue Streifen weitere strukturelle Ähnlichkeiten zum Original auf. Der Filmjournalist Simon Thompson beschreibt den Netflix-Film als ein sich langsam entwickelndes Begleitwerk zu Tarantinos Original, das über ein explosives Finale verfügt. Das Original zeichnete sich bekanntermaßen durch ein blutiges Ende aus, was darauf hindeutet, dass auch der Nachfolger mit einer intensiven und vielleicht gewalttätigen Finalsequenz rechnen lässt. Adrian, ein Fan von Tarantinos Werken wie "Pulp Fiction", sieht in diesem Werk eine Bestätigung seiner Liebe zu verschiedenen Genres, da der Film Elemente von Action, Drama und historischem Setting verbindet. Die Synergie aus Finchers meticulous attention to detail und Tarantinos Signature chaos wird dabei als gelungene Balance zwischen künstlerischer Sorgfalt und narrativer Freiheit gesehen.