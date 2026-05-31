Erste Meisterschaft für die HSG Blomberg‑Lippe nach dramatischem Titelduell gegen Borussia Dortmund

Im Finale der Frauen‑Bundesliga besiegt die HSG Blomberg‑Lippe Borussia Dortmund mit 30:26 und holt damit die erste Vereinsmeisterschaft. Spannende Spielverläufe, rote Karten und ein bevorstehender Spielertransfer prägen das denkwürdige Duell.

Die Premiere der Frauen- Bundesliga fand im imposanten Rahmen der Meisterrunde zwischen der HSG Blomberg‑Lippe und Borussia Dortmund statt und endete mit einem 30:26‑Sieg für die Gastgeberinnen.

Vor rund 1.300 begeisterten Zuschauern gab es ein spannungsgeladenes Duell, das nach drei nervenaufreibenden Finalspielen die erste Vereinsmeisterschaft für die HSG Blomberg‑Lippe bescherte. Der Titel-Showdown war von Anfang an von heftigem Kampfgeist geprägt: Nach zehn Minuten stand das Spiel noch offen, die BVB-Damen erzielten das erste Tor und gingen mit 4:3 in Führung. Doch die Blomberg‑Mannschaft erwies sich als robustere Einheit und übernahm nach kurzer Zeit die Kontrolle.

Vor den Augen des Dortmunder Chiefs Hans‑Joachim Watzke, der mit 66 Jahren im Publikum saß, zeigte das Team von Blomberg eine überlegene Spielweise und erreichte zur Halbzeitpause eine knappe 13:12‑Führung.



Nach dem Seitenwechsel steigerten die Gastgeberinnen das Tempo weiter. Die HSG baute ihre Führung auf 16:13 aus, wobei Torhüterin Melanie Veith mit zehn Paraden in 33 Minuten glänzte und damit das gegnerische Angriffsspiel immer wieder vereitelte.

Die spanische Stürmerin Ona Vegue‑Pena, die für die HSG spielt, bewies außergewöhnliche Nervenstärke und verwandelte gleich fünf Siebenmeter, ein beeindruckendes Fotobild, das den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften deutlich machte. Überraschenderweise steht ein bevorstehender Transfer in den Startlöchern: Vegue‑Pena soll demnächst zum BVB wechseln, ein Wechsel, der für die kommende Saison bereits heiß diskutiert wird. Trotz des intensiven Gefechts wurden beiden Mannschaften jeweils eine rote Karte nach harten Fouls gezeigt, was die bereits hitzige Atmosphäre weiter anheizte.

Der BVB konnte im weiteren Verlauf nicht mehr zurückschlagen, während die Blomberg‑Lippe das Spiel konsequent kontrollierte und den Endstand von 30:26 erzielte.



Der Jubel nach dem Schlusspfiff war enorm. Nieke Kühne, 21, äußerte nach dem Sieg: "Ich kann es nicht in Worte fassen, ich bin so stolz! Wir haben die Halle abgerissen, die Fans standen 60 Minuten lang hinter uns.

Dieses Jahr haben wir es uns einfach verdient, wir waren so oft Zweiter.

" Ihre Worte spiegeln die langjährige Sehnsucht nach dem Titel wider, die in den vergangenen Spielzeiten immer wieder an ihnen vorbeiging. Auch die gegnerische Kapitänin Dana Bleckmann, 25, zeigte sich nach Niederlage emotional: "Die Enttäuschung ist riesig. Unsere Leistung hat einfach nicht gereicht, Blomberg hat sich die Meisterschaft verdient. Trotzdem bin ich enttäuscht und verärgert darüber, wie es gelaufen ist.

" Die Siegerehrung fand anschließend im Zentrum der Halle statt, wo die Meisterschale - ein silberner Pokal mit einem Gewicht von 3,2 Kilogramm und einem Durchmesser von 44,5 Centimetern - feierlich überreicht wurde. Der Ausruf "We are the champions" hallte durch die Hallendecke und markierte den historischen Moment, in dem die HSG Blomberg‑Lippe erstmals die deutsche Frauenhandballmeisterschaft holte.

Die Spielerinnen, das Trainerteam und die treuen Fans genossen den Triumph, während die Diskussion über die kommende Saison bereits weitergeht, insbesondere in Bezug auf potenzielle Kaderwechsel und die Frage, ob die aktuelle Stärke der Blomberg‑Mannschaft langfristig bestehen kann





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frauenhandball Bundesliga Meisterschaft HSG Blomberg‑Lippe Borussia Dortmund

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Handballerinnen der HSG Blomberg-Lippe sind erstmals MeisterBlomberg - Die Handballerinnen der HSG Blomberg-Lippe sind zum ersten Mal deutscher Meister. Im dritten und entscheidenden Spiel der Finalserie besiegte

Read more »

Handballerinnen der HSG Blomberg-Lippe sind erstmals MeisterSerienmeister Ludwigsburg hatte sich vor der Saison zurückgezogen. Diese Lücke nutzen die Handballerinnen aus Ostwestfalen-Lippe zum ersten Titel...

Read more »

HSG Blomberg-Lippe sichert sich dramatischen Meistertitel gegen BVB Dortmund LadiesIm packenden Endspiel der Damen‑Bundesliga setzte sich die HSG Blomberg-Lippe mit 30:26 gegen die BVB Dortmund Ladies durch. Spannende Tore, rote Karten und ein Siebenmeter‑Fieber bestimmten den Verlauf des Finales.

Read more »

HSG Blomberg-Lippe krönt sich gegen Borussia Dortmund zum deutschen Handball-MeisterNach einem Sieg im Endspiel gegen Borussia Dortmund ist die HSG Blomberg-Lippe erstmals deutscher Handball-Meister der Frauen.

Read more »