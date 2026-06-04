Erste Mineralressourcenschätzung für Kupfer/Zink-Projekt Sesmarias veröffentlicht

Avrupa Minerals Ltd. hat eine NI 43-101-konforme erste Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Kupfer/Zink-Projekt Sesmarias im nördlichen Bereich des iberischen Pyrit-Gürtels (IPB) in Portugal bekanntgegeben. Die Schätzung ergab eine vermutete Mineralressource von 6,5 Millionen Tonnen mit einem Kupferäquivalent von 2,2 % oder Zinkäquivalent von 6,2 %. Das Unternehmen plant nun weitere Bohrungen, um die Größe der ersten Mineralressourcenschätzung zu verdoppeln.

Die Mineralressourcenschätzung (MRE) für Sesmarias wurde von Frank Browning, einem NI 43-101-konformen qualifizierten Sachverständigen und Principal Resource Geologist von SLR Consulting Ltd., erstellt. Die Schätzung ergab eine vermutete Mineralressource von 6,5 Millionen Tonnen mit einem Kupferäquivalent von 2,2 % oder Zinkäquivalent von 6,2 %.

Die Mineralisierung ist hauptsächlich in einer Einheit aus Schwarzschiefer innerhalb einer synformalen Struktur zu finden, die eine von Nordnordwest nach Südsüdost verlaufende Streichlänge von mindestens 1.700 Metern hat. Die Spiliteinheit bildet den Kern der Faltung, und Sulfidlinsen wurden bisher in der Nähe und sub-parallel zu dem schwarzen Spilit-Schiefer-Kontakt abgegrenzt. Die Mineralisierung tritt typischerweise im Scharnierbereich der Falte sowie in unterschiedlicher Ausprägung entlang des Streichens in beiden Faltenschenkeln auf. Es besteht ein bekannter Block verworfener massiver Sulfidmineralisierung in der Central Zone





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