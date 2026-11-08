Erste Niederlage: Fortuna Düsseldorf verliert gegen Ingolstadt

Jens Langeneke und Adam Bodzek erfahren ihre erste Niederlage als Trainerteam. Fortuna Düsseldorf unterliegt der TSG 1899 Hoffenheim im Aufwind.

Die Fußball-Bundesliga-Fußballer des Fortuna Düsseldorf erleiden unter ihrem neuen Trainerteam die erste Niederlage in der aktuellen Saison. Jens Langeneke (49) und sein Co-Trainer Adam Bodzek (41) mussten sich am dritten gemeinsamen Einsatz mit 2:3 Toren in Ingolstadt geschlagen geben. Dieser Rückschlag markiert einen deutlichen Kontrast zur positiven Entwicklung bei den Gastgebern, die im Aufschwung sind.

Ingolstadt unter Beierlorzer im Aufschwung

Die SpVgg Greuther Fürth verzeichnet in der Dritten Liga eine beeindruckende Erfolgsserie. Das Team hat in den letzten fünf Spielen ganze 13 Punkte gesammelt und damit deutlich an Fahrt aufgenommen. Ein entscheidender Faktor für diese Wende ist der Trainerwechsel zu Achim Beierlorzer (58). Seit seiner Ankunft darf Ingolstadt wieder offiziell vom Aufstieg in höhere Spielklassen träumen, was die mentale Einstellung der Spieler spürbar verändert hat.

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Fortuna Düsseldorf hatte ähnliche Ambitionen nach dem Abstieg in die Drittklassigkeit, diese jedoch nie offiziell als Saisonziel verkündet. Diese Zurückhaltung erweist sich nun als strategisch klug, da die Realität für die Niederrheiner einen harten Abstiegskampf bedeutet, anstatt von Aufstiegsträumen zu träumen. Der Vergleich mit der Vorsaison ist hier aufschlussreich, als der Klub den Aufstieg explizit zum Ziel erklärte und dann in der 2. Liga scheiterte.

Enttäuschung und Analyse der Spieler

Eine der zentralen Stimmen nach dem Spiel ist Eric Hottmann (26), der Fortuna Düsseldorf früh mit dem 2:0 in Führung geschossen hatte. Bei MagentaSport erklärte er seine Frustration deutlich: Wir sind alle unfassbar enttäuscht. Die Mannschaft hatte sich für diese Spielzeit ganz andere Ziele gesetzt, die nun in weite Ferne gerückt scheinen. Hottmann betonte zudem, dass es in einer Liga, die ums Kämpfen und Beißen geht, extrem schwer sei, aus einer solchen Negativspirale wieder auszubrechen.

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Er verwies darauf, dass nur durch extrem harte Arbeit das Glück auf die eigene Seite gezogen werden könne. Diese Worte spiegeln die allgemeine Unzufriedenheit wider, da die spielerische Qualität gegen Ende des Matches nicht mehr ausreichte, um den Vorsprung zu halten. Die mentale Komponente scheint in diesem Moment das Spielgeschehen massiv beeinflusst zu haben.

Strategische Fehler und taktische Defizite

Jens Langeneke analysierte das Ergebnis als maximal bitter, insbesondere im Hinblick auf den tatsächlichen Spielverlauf. Die Düsseldorfer ließen enorme Chancen liegen, hätten theoretisch sogar das 3:0 erzielen können. Langeneke kritisierte, dass die Mannschaft hinten heraus sowohl individuell als auch mannschaftstaktisch schlecht wegverteidigte. Diese Unsicherheit in der Abwehrreihen sorgte für die Wende im Spielverlauf, die vorhersehbar wirkte.

Obwohl die Torquote in Ingolstadt stimmte, fehlte die Sicherheit im letzten Akt. Eric Wekesser (29) musste das 3:0 machen (20.), was den Matchverlauf sicherlich verändert hätte. Zuvor legte Wekesser das frühe 1:0 für Filimon Gerezgiher (26) auf (9.). Dennoch zeigte Gerezgiher beim Ausgleich zum 2:2 ebenso wenig gute Leistungen wie Torhüter Sascha Risch (26). Diese Schwankungen zwischen Hochs und Tiefs belasteten das Team psychologisch stark.

Ausblick auf das Duell gegen den Abstieg

Durch die folgende Länderspielpause erhält Langeneke wertvolle Zeit, um die identifizierten Fehler zu korrigieren und die Defensive zu stabilisieren. Die nächste Herausforderung steht bereits am 28. November um 14 Uhr an, wenn Sonnenhof-Großaspach besucht wird. Dieses Spiel wird für beide Klubs ein direktes Duell gegen den Abstieg werden, was die Intensität und den Druck weiter erhöhen wird.

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Die kommenden Tage stehen im Zeichen der internen Aufarbeitung. Die Mannen um Jens Langeneke müssen lernen, ihre Chancen konsequenter zu nutzen und in Schlussphasen ruhiger zu bleiben. Nur durch Disziplin und die von Eric Hottmann geforderte Arbeitsethik kann die negative Spirale durchbrochen werden, um die Punkte aus den letzten Spielen zu konservieren und wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.