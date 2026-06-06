Erste Runde des DFB-Pokals 2026/27 ausgelost

Die 64 qualifizierten Teams für die erste Runde des DFB-Pokals 2026/27 wurden im Deutschen Fußballmuseum Dortmund gezogen. Titelverteidiger Bayern München trifft auf Bochum, Hannover 96 reist zum SV Hemelingen. Die Partien finden zwischen dem 21. August und 2. September statt.

Die erste Runde des DFB-Pokals der Saison 2026/27 wurde am 6. Juni 2026 im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Die Übertragung fand live statt und wurde von Moderator Malte Völz begleitet, während DFB-Vizepräsident Peter Frymuth anwesend war.

Als Losfee fungierte der ehemalige Schiedsrichter Deniz Aytekin, der kurz zuvor seine Karriere als Unparteiischer beendet hatte. Die Ziehung konnte kostenlos über den Streamingdienst Joyn verfolgt werden. Insgesamt haben 64 Teams für die erste Runde qualifiziert, die in zwei Lostöpfe unterteilt wurden. Der Profi-Topf umfasst alle 18 Bundesligisten sowie die 14 besten Zweitligisten der vorherigen Saison.

Im Amateur-Topf befinden sich die Zweitligisten auf den Plätzen 15 bis 18, die vier Vertreter der 3. Liga sowie 24 weitere qualifizierte Teams aus den Landesverbänden. Dazu zählen unter anderem der Lüneburger SK Hansa alsSieger des Niedersachsenpokals im Amateurbereich. Die Paarungen für die erste Runde stehen nun fest.

Während Titelverteidiger FC Bayern München und Borussia Dortmund ihre ersten Pokalspiele erst am 1. und 2. September 2026 bestreiten - beide sind für den Franz-Beckenbauer-Supercup am 22. August nominiert - finden die übrigen Begegnungen zwischen dem 21. und 24. August statt.

Für Bayern München geht es gegen den VfL Bochum, während Hannover 96 beim SV Hemelingen antreten muss. Die Auslosung zeigt, dass der DFB-Pokal auch in der Saison 2026/27 wieder traditionsreiche Vereine aus allen Spielklassen vereint. Die Mischung aus Profi- und Amateurteams sorgt für die typische Pokal-Atmosphäre, in der Überraschungen möglich sind. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Partien der beiden finalen Teams des letzten Jahres, die aufgrund des Supercups später ins Geschehen eingreifen.

Die genauen Spieltermine und -orte werden in den kommenden Wochen vom DFB bekannt gegeben





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DFB-Pokal Auslosung 1. Runde 2026/27 Deutsches Fußballmuseum Deniz Aytekin

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