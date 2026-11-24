Zum Auftakt der VW-Tarifverhandlungen in Emden zeichnet sich zwischen der Gewerkschaft IG Metall und den Arbeitgebern keine Annäherung ab. Das erste Gespräch ging bereits nach eineinhalb Stunden ohne Ergebnis zu Ende.

Eine Annäherung blieb nach Angaben beider Tarifparteien aus. Die Verhandlungen hatten am frühen Nachmittag in der Nordseehalle im ostfriesischen Emden begonnen. Auf Betreiben der IG Metall finden die Gespräche an Standorten statt, deren Zukunft von der VW-Führung aktuell infrage gestellt wird.

Der Vorstand von Volkswagen fordert unter anderem für ⁠die Jahre 2027 und 2028, einen Wegfall zahlreicher Zusatzvergütungen, mehr Flexibilität bei ‌der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich und eine Abkehr von bezahlten Pausen bei Schichtarbeitern. Zehntausende Stellen sollen gestrichen werden. Die Produktion in Emden, Zwickau, Hannover und im Audi-Werk in Neckarsulm steht infrage. Die IG Metall verlangt dagegen fünf Prozent ​mehr Lohn.

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Verhandlungsführer Gröger nannte die Forderungen des Managements einen Generalangriff. Die Gewerkschaft drohte mit Arbeitsniederlegungen. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember.

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Mehrere Tausend Menschen beteiligten sich an einer Protest-Kundgebung in Emden zum Auftakt der ersten Tarifverhandlungsrunde. Volkswagen steht unter anderem wegen hoher Kosten, US-Zölle und Absatzproblemen in China wirtschaftlich unter Druck.