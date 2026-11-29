Der erste Advent zeigt sich eher trüb. Wenn Schauer auf Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt treffen, wird es rutschig - Umsicht ist ab dem Nachmittag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gefragt.

Der erste Advent zeigt sich eher trüb. Wenn Schauer auf Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt treffen, wird es rutschig - Umsicht ist ab dem Nachmittag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gefragt.

Offenbach am Main - Mit Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt bleibt es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland kalt am ersten Adventssonntag. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, breiten sich ab dem Mittag von Westen her Schauer aus. Vor allem im Bergland und zunächst in der Eifel führe das zu gefrierendem Regen mit Glatteisgefahr, hieß es in einer Warnmeldung des DWD. Am Abend kann es dann auch im Hunsrück, in der Pfalz und im Westerwald glatt werden.

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Lokale Unwetter seien dabei nicht ausgeschlossen, so die Wetterexperten. In der Nacht zu Montag halten sich die Wolken weiter hartnäckig, die Niederschläge ziehen allerdings langsam gen Osten ab. Bei maximal ein bis minus zwei Grad kann es durch geringe Niederschlagsmengen nur noch örtlich wieder gefrierenden Regen und Glatteis geben. Die neue Woche startet grau in grau.