Volle Straßen und Parkhäuser am ersten Adventssamstag in Köln: Der Einzelhandel zieht ein positives Fazit, bleibt beim Weihnachtsgeschäft aber vorsichtig.

Am Samstag war Kölns City voll, zugleich spielte der 1. FC Köln. Abends zog es viele auf die Weihnachtsmärkte. Volle Straßen, volle Läden, zufriedene Gesichter: Nach dem ersten Adventssamstag zieht der Einzelhandel in Köln und der Region ein positives Fazit.

In der Kölner Innenstadt war richtig viel los, vor allem der Modehandel sei gut gelaufen. Das meldet der Handelsverband Nordrhein-Westfalen Aachen-Düren-Köln e. V. Nach seinen Angaben waren viele Händler nicht nur mit dem Samstag zufrieden, sondern auch mit dem Verlauf der gesamten Woche. Eng wurde es vor allem in den Parkhäusern: Viele von ihnen gerieten in der Innenstadt an ihre Kapazitätsgrenzen.

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Insgesamt sei die Verkehrslage laut Verband aber vergleichbar gewesen mit der an starken Samstagen im übrigen Jahr. Dass es am frühen Abend stellenweise voller auf den Straßen wurde, lag auch am Fußballspiel des 1. FC Köln. Weihnachtsmärkte .