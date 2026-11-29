Erster Adventssonntag – so wird das Wetter in Bayern
Die erste Kerze am Adventskranz wird entzündet und die Weihnachtsmärkte locken mit Glühwein und gebrannten Mandeln. Welches Wetter erwartet die Besucher?
Die erste Kerze am Adventskranz wird entzündet und die Weihnachtsmärkte locken mit Glühwein und gebrannten Mandeln. Welches Wetter erwartet die Besucher? München - Frost und dazu Glatteisgefahr: In Bayern beginnt die Adventszeit winterlich.
Gebietsweise wird es am ersten Advent den ganzen Tag über frostig, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Vielerorts ist es länger trüb durch Nebel und Hochnebel, im Norden kommt gelegentlich die Sonne durch, an den Alpen scheint sie länger. Die Höchstwerte liegen im Norden zwischen minus zwei und plus drei Grad. Im Süden reicht die Spanne von minus zwei Grad entlang der Donau und in der Inn-Salzach-Region bis plus fünf Grad am Alpenrand.
In der Nacht zum Montag ziehen von Westen dichtere Wolken auf. Dann fällt laut DWD-Prognose in Schwaben, Nordbayern und weiten Teilen Oberbayerns teils Schnee, teils gefrierender Regen. Gebietsweise droht bis Montagvormittag Glatteis. Die Tiefstwerte liegen zwischen null und minus sechs Grad.
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