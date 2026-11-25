Die Kolumbien-Reise von Mary von Dänemark startete mit einem herzlichen Empfang. Was sonst noch auf der Agenda der Königin steht.

Ein Mädchen im roten Festkleid überreicht Königin Mary einen Blumenstrauß. Gemeinsam mit Bürgermeister Carlos Fernando Galán erkundete Mary anschließend die Stadt, und sie tauschten sich unter anderem über Nachhaltigkeit und die bewegte Geschichte des Landes aus.

Erste Bilder zeigen Mary bei einem Besuch im Museo del Oro. Dort nahm die Königin archäologische Fundstücke in Augenschein. Marys Reise durch Kolumbien dauert vom 23. bis zum 26. November.

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Begleitet wird die dänische Königin von Ida Auken, der Ministerin für Gesundheit und kirchliche Angelegenheiten, sowie von Vertretern der dänischen Wirtschaft. Ein wichtiger Anlass für den Besuch ist das verheerende Erdbeben, das den Westen Kolumbiens im vergangenen Sommer erschütterte. Es gilt als das stärkste Beben, das das Land in diesem Jahrhundert erlebt hat. Zahlreiche Menschen verloren ihr Zuhause, die Folgen der Katastrophe sind bis heute spürbar.

Mit ihrem Besuch möchte Mary den Betroffenen ihre Solidarität zeigen und sich über die Fortschritte beim Wiederaufbau informieren. Zugleich soll die Reise die Zusammenarbeit zwischen Dänemark und Kolumbien stärken. Das hatte das dänische Königshaus bereits Anfang November angekündigt. Dänemark hat die Wiederaufbaubemühungen in den betroffenen Regionen bereits unterstützt.

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Gesundheitsversorgung und Klimaschutz ebenfalls im Fokus Neben dem Wiederaufbau stehen auch die Gesundheitsversorgung und der Klimaschutz im Fokus von Marys Reise. Gemeinsam mit dänischen Unternehmen besuchte die Königin am Dienstag ein Krankenhaus in Bogotá. Dabei ging es um Möglichkeiten, die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen auszubauen und dänische Erfahrungen sowie Technologien einzubringen. , nach Cali.

Die Stadt und ihre Umgebung sind für ihre Artenvielfalt bekannt. Dort möchte sich die Königin über die Auswirkungen des Wetterphänomens El Niño sowie über die Folgen des illegalen Bergbaus für die Natur und die Wasserversorgung informieren.