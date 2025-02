Erster Häftling in Baden-Württemberg ändert Geschlechtseintrag nach neuem Gesetz

Ein Häftling in einem Männergefängnis in Baden-Württemberg hat nach dem Inkrafttreten des neuen Selbstbestimmungsgesetzes (SBGG) seinen Geschlechtseintrag geändert. Das Justizministerium prüft aktuell die Auswirkungen der Änderung auf die Unterbringung des Häftlings. Das SBGG ermöglicht es transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen, Geschlecht und Vornamen per Erklärung im Personenstandsregister zu ändern.

Seit dem 1. November ist die Änderung des Geschlechtseintrags in Deutschland unkompliziert möglich. Ein neues Gesetz, das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG), ermöglicht es transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen, Geschlecht und Vornamen per Erklärung im Personenstandsregister zu ändern. Dafür sind keine Gutachten, ärztliche Bescheinigungen oder richterliche Beschlüsse mehr erforderlich. Nach der Anmeldung gilt eine dreimonatige Wartefrist.

Ein Häftling in einem Männergefängnis in Baden-Württemberg hat von dieser neuen Regelung Gebrauch gemacht und seinen Geschlechtseintrag geändert. Das Justizministerium Baden-Württemberg prüft aktuell, welche Auswirkungen die Änderung auf die Unterbringung des Häftlings hat. Die Entscheidung, wo ein Gefangener untergebracht wird, ist eine Angelegenheit des jeweiligen Landes. In Baden-Württemberg basieren diese Entscheidungen auf Einzelfallentscheidungen, wobei persönliche Bedürfnisse und Befürchtungen der Gefangenen, aber auch objektiv erkennbare Gefährdungssituationen berücksichtigt werden. Ein Wechsel in eines der wenigen Frauengefängnisse in Baden-Württemberg ist somit nicht automatisch möglich. Je nach Einzelfall kann eine Unterbringung im Krankenrevier, in einer Schutzabteilung oder aber auch im Regelvollzug sinnvoll sein. In einem Gesetzentwurf wurde eine Grundlage für die Abwägung formuliert, der aktuell im Anhörungsverfahren ist. Die Geschlechtsidentität von Gefangenen im Südwesten wird nicht regelmäßig statistisch erfasst. Bei der letzten Erhebung im Februar 2022 wurden acht transidente beziehungsweise intergeschlechtliche Personen gezählt. Zurzeit läuft eine neue Erhebung. Die Ergebnisse dieser Erhebung liegen noch nicht vor





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Geschlechtsänderung Selbstbestimmungsgesetz Gefängnisse Transpersonen Baden-Württemberg

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Baden-Württemberg: Erst Häftling ändert Geschlechtseintrag nach neuem GesetzEin Häftling in einem Männergefängnis in Baden-Württemberg hat seinen Geschlechtseintrag nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes vom 1. November 2022 geändert. Die Auswirkungen auf die Unterbringung des Häftlings werden derzeit geprüft.

Weiterlesen »

Baden-Württemberg: Warnstreiks im Busverkehr in Baden-WürttembergFährt mein Bus? Fahrgäste müssen am Dienstag in Teiles des Südwestens mit Einschränkungen im Busverkehr rechnen. Verdi hat zu Warnstreiks aufgerufen - in zwei Tarifrunden.

Weiterlesen »

Baden-Württemberg: Neue Brücken machen Blautopf wieder zugänglichEigentlich sollte die leuchtend blaue Quelle wegen einer großen Sanierung jahrelang schließen. Doch dagegen regte sich Widerstand - mit Erfolg.

Weiterlesen »

Baden-Württemberg: Gericht prüft Bürgermeisterwahl von AlpirsbachHat der Wahlsieger von Alpirsbach Bürger getäuscht? Das Landratsamt ist dieser Meinung und annulliert die Wahl. Ob zu Recht - darüber muss das Verwaltungsgericht Karlsruhe entscheiden.

Weiterlesen »

Baden-Württemberg: Mann wegen Zechprellerei zu Freiheitsstrafe verurteiltEin 27-Jähriger mietet sich in Hotels unter dem Vorwand ein, dass sein Vermieter wegen eines Schimmelschadens für die Unterkunft zahle. Doch am Ende bleiben die Gastgeber auf den Kosten sitzen.

Weiterlesen »

Baden-Württemberg: Gesundheitsminister Lucha tritt nicht mehr anManfred Lucha (Grüne), der baden-württembergische Gesundheitsminister, wird bei der Landtagswahl im Frühjahr 2026 nicht erneut kandidieren. Die Entscheidung gab er beim Neujahrsempfang in seinem Wahlkreis in Ravensburg bekannt.

Weiterlesen »