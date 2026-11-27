Erster Sieg seit acht Spielen: Heidenheim zieht sich gegen Nürnberg selbst aus der Krise
Der 1. FC Heidenheim hat nach sieben sieglosen Spielen in der 2. Bundesliga mal wieder drei Punkte geholt. Gegen den Tabellenzweiten aus Nürnberg zogen sich die Heidenheimer an den eigenen Haaren aus der Krise.
Stand: 27.11.2026 • 20:26 Uhr Der 1. FC Heidenheim hat nach sieben sieglosen Spielen in der 2. Bundesliga mal wieder drei Punkte geholt. Mit einem 3:1-Sieg gegen den Tabellenzweiten aus Nürnberg zogen sich die Heidenheimer an den eigenen Haaren aus der Krise.
Die Tore für Heidenheim erzielten Patrick Maina , Budu Zivzivadze und Jan Schöppner .
Der zwischenzeitliche Nürnberger Ausgleich resultierte aus einem Eigentor von Heidenheims Marcel Costly . Dass Heidenheim sieben Spiele in Folge nicht gewonnen hatte und so mit einiger Verunsicherung ins Spiel ging, war der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt deutlich anzusehen. Nürnberg hatte wie in dieser Saison üblich die meiste Zeit den Ball, erspielte sich einzelne Abschlussmöglichkeiten, wurde dabei aber nicht wirklich zwingend.
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