Erster Teaser-Trailer zu 'Fall 2: Deadpoint' - Ein packendes Abenteuer in den Bergen

Der erste Teaser-Trailer zu 'Fall 2: Deadpoint' ist da. Der Film ist eine Fortsetzung des Survival-Thrillers 'Fall' aus dem Jahr 2022 und spielt in den Bergen von Thailand. Eine Gruppe von Freunden trifft auf eine Katastrophe, als ein Steinschlag sie in rund 1.000 Metern Höhe festsetzt.

Der erste Teaser-Trailer zu ' Fall 2: Deadpoint ' ist da. Wer an Höhenangst leidet, sollte diese schweißtreibende Vorschau am besten nicht anschauen. Der Film ist eine Fortsetzung des Survival-Thriller s 'Fall' aus dem Jahr 2022, der weltweit für Furore sorgte.

Die Handlung spielt in den Bergen von Thailand, wo eine Gruppe von Freunden auf eine Katastrophe trifft. Ein Steinschlag setzt sie in rund 1.000 Metern Höhe fest. Die Hauptdarstellerin Jax, gespielt von Harriet Slater, muss mit dem Verlust ihrer Schwester Shiloh, gespielt von Virginia Gardner, zu kämpfen. Die Produktion ist in die Hände der Brüder Michael und Peter Spierig, die auch für den Film 'Daybreakers' verantwortlich waren, gelegt worden.

Der Film soll im Sommer 2024 in den USA in die Kinos kommen. Fans zeigen sich angetan von dem Trailer und erwarten von dem Film ein packendes Abenteuer





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