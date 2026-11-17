Zum ersten Todestag der Kessler-Schwestern gedenken Prominente wie Ralph Siegel und Bernhard Paul der verstorbenen Showstars. Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben verzeichnet einen deutlichen Zulauf.

Am 17. November 2025 jährt sich der Todestag der berühmten Show-Schwestern Alice und Ellen Kessler zum ersten Mal. Prominente Wegbegleiter und alte Freunde erinnern sich an die beiden Ikonen des deutschen Entertainment s, die über fünf Jahrzehnte lang die Herzen der Zuschauer erobert haben. Unter den Trauernden ist auch Ralph Siegel, der die Schwestern gut kannte und ihre Lebensfreude schätzte.

Ralph Siegel ehrt die Schwestern

Die Ehefrau von Ralph Siegel, Laura Siegel, bestätigte gegenüber der Abendzeitung, dass die Familie den Freunden nahesteht. Da sich Ralph Siegel aktuell noch in medizinischer Behandlung befindet, ist es seiner Familie nicht möglich, am Friedhof persönlich anwesend zu sein. Stattdessen plant die Familie, am Dienstag eine stille Gedenkminute abzuhalten, um der verstorbenen Paar zu gedenken.

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Laura Siegel hob die besondere Verbundenheit zwischen den Familien hervor. Sie erinnerte sich daran, wie man sich seit vielen Jahren in Grünwald zu gemeinsamen Abendessen traf und Geburtstage feierte. Die Kessler-Schwestern galten in diesem Kreis als wahre Kultfigur, die von jedem geschätzt wurde. Laura Siegel äußerte den Wunsch, dass Alice und Ellen Kessler verdient hätten, mit einer Straße oder einem Platz in Grünwald für alle Ewigkeit geehrt zu werden.

Letzter Auftritt im Circus Roncalli

Bernhard Paul, der Direktor des Circus Roncalli, blickt auf eine langjährige Freundschaft zurück. Die beiden Showstars waren bei jeder Premiere in München stets anwesend und besuchten nach der Vorstellung die Familie Paul im Salon-Wagen. Für Paul waren Alice und Ellen Kessler eine feste Größe in seinem Leben, die er schon seit seiner Kindheit bewunderte. Als Kind war er von ihren perfekten Tanzbewegungen und ihrer Schönheit fasziniert.

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Der letzte öffentliche Auftritt der Zwillinge fand am 24. Oktober 2025 zur Roncalli-Premiere statt. Bernhard Paul erinnert sich, dass die beiden wie immer fröhlich wirkten. Kurz nach dem Ereignis erhielt er einen Blumenstrauß und einen handschriftlichen Brief von beiden, in dem sie sich für den schönen Abend bedankten. Kurze Zeit darauf erreichte ihn die traurige Nachricht von ihrem Tod.

Uschi Ackermann erinnert sich

Auch Uschi Ackermann, die lange mit den Schwestern befreundet war, erinnert sich an diesen besonderen Abend im Münchner Werksviertel. Sie beschreibt, dass Alice und Ellen Kessler an jenem Tag anders wirkten und irgendwie in sich gekehrt waren. Ackermann gestand ein, sich nicht getraut zu haben, die beiden nach ihrem Befinden zu fragen. Nun bedauert sie, dass sie sie nicht fest in den Arm genommen hat, da es ihr das letzte Mal war, die beiden zu sehen.

Beigefügt und gesellschaftliche Folgen

Alice und Ellen Kessler hatten sich für einen assistierten Suizid entschieden, der von der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben begleitet wurde. Der Prozess war lange vorbereitet, und der Zeitpunkt wurde von den Schwestern selbst bestimmt. Bei der Zeremonie waren eine Ärztin und ein Jurist anwesend, und die Kriminalpolizei wurde verständigt. Die beiden Schwestern sind nun im Tode mit ihrer Mutter Elsa Kässler, die bereits 1977 verstarb, wiedervereint.

Der Grabstein auf dem Grab ist in der Zwischenzeit aufpoliert und neu graviert worden. Dort steht nun "Alice & Ellen Kessler, 1936 - 2025". Ein Jahr nach dem Tod der Kessler-Zwillinge verzeichnet die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben einen deutlichen Zulauf an Mitgliedern, sodass sich die Mitgliederzahl verdoppelt hat. Die Telefonseelsorge bleibt unter 0800-111 0 111 und 0800-111 0 222 für alle erreichbar.