Erster Trailer zu By Any Means: Mark Wahlberg als grimmiger Mafiakiller

Ein erster Trailer zum Crime-Thriller By Any Means zeigt Mark Wahlberg in einer dramatischen Verwandlung als Mafiakiller Gregory Scarpa. Gemeinsam mit Yahya Abdul-Mateen II ermittelt er in den rassistisch motivierten Morden der 1960er-Jahre in Mississippi.

Zu By Any Means mit Mark Wahlberg und Yahya Abdul-Mateen II ist ein erster Trailer erschienen. Dabei ist Wahlberg kaum wiederzuerkennen. Der Film wird als Crime-Thriller beschrieben, der auf wahren Begebenheiten beruht und verschiedene Elemente aus bekannten Film en kombiniert.

Interessant ist vor allem die Tatsache, dass Mark Wahlbergs Mafiakiller auf dem berüchtigten Gregory Scarpa Sr. basiert, der als Capo der kolumbianischen Mafia Angst und Schrecken verbreitete und den Spitznamen Grim Reaper trug. Dieser soll dem FBI geholfen haben, Leichen ermordeter Menschenrechtsaktivisten in Mississippi während der rassistisch motivierten Unruhen der 1960er-Jahre zu finden. Im Film Mississippi Burning wird dieser Fall thematisiert. Wahlberg, der als Greg Scarpa mit falscher Nase kaum wiederzuerkennen ist, hatte bei den Dreharbeiten seinen Spaß.

Bei Testvorführungen habe das Publikum geschrien und gerufen, so der 54-Jährige. Die Handlung: Der junge FBI-Agent Wayne Strider, gespielt von Yahya Abdul-Mateen II, muss eine unkonventionelle Partnerschaft mit dem berüchtigten Mafiakiller Gregory Scarpa, gespielt von Mark Wahlberg, eingehen, um die Morde an Menschenrechtsaktivisten in Mississippi aufzuklären. Das Spieljahr ist 1966 und für Afroamerikaner sind die Südstaaten ein gefährliches Pflaster.

Neben den beiden Stars sind in weiteren Rollen Josh Lucas, David Strathairn, Giancarlo Esposito, Nicole Beharie, LisaGay Hamilton, Alanna Masterson und Asher Alexander zu sehen. By Any Means startet in den USA am 4. September 2026 in den Kinos. Ein deutscher Starttermin steht noch nicht fest, dürfte aber bald folgen





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