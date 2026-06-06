Erster Trailer zu 'By Any Means' mit Mark Wahlberg und Yahya Abdul-Mateen II

Der neue Crime-Thriller 'By Any Means' bekommt einen ersten Trailer. Mark Wahlberg ist kaum wiederzuerkennen und vermengt seine Rollen aus 'The Departed' und 'Green Book'. Der Film basiert auf dem berüchtigten Mafiakiller Gregory Scarpa Sr. und handelt von einem jungen FBI-Agenten, der eine unkonventionelle Partnerschaft mit Scarpa eingehen muss, um Morde an Menschenrechtsaktivisten in Mississippi aufzuklären.

Der neue Crime-Thriller ' By Any Means ' mit Mark Wahlberg und Yahya Abdul-Mateen II bekommt einen ersten Trailer. Wahlberg ist kaum wiederzuerkennen und vermengt seine Rollen aus 'The Departed' und 'Green Book'.

Besonders interessant ist, dass Wahlbergs Charakter auf dem berüchtigten Mafiakiller Gregory Scarpa Sr. basiert, der auch 'Grim Reaper' genannt wurde und dem FBI in mehreren Fällen geholfen hat. Der Film handelt von einem jungen FBI-Agenten, der eine unkonventionelle Partnerschaft mit Scarpa eingehen muss, um Morde an Menschenrechtsaktivisten in Mississippi aufzuklären. Der Film startet in den USA am 4. September 2026 und dürfte bald auch in Deutschland zu sehen sein





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