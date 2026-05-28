Erster Trailer zur achtteiligen Crime-Serie 'American Hostage'

Die achtteilige Crime-Serie 'American Hostage' basiert auf einem realen Fall aus den 1970er-Jahren. Ein Radioreporter wird von einem Geiselnehmer gefordert, in seiner Live-Radiosendung interviewt zu werden. Der Darsteller Jon Hamm übernimmt die Hauptrolle des Fred Heckman, einem beliebten Radioreporters aus Indianapolis. Die Serie wird auf MGM+ ausgestrahlt und ist ein Muss für Fans von True-Crime-Stoffen.

MGM+ zeigt erste Bilder aus der achtteiligen Crime-Serie ' American Hostage '. Der Film basiert auf einem realen Fall aus den 1970er-Jahren, in dem ein Radioreporter von einem Geiselnehmer gefordert wird, in seiner Live-Radiosendung interviewt zu werden.

Der Darsteller Jon Hamm übernimmt die Hauptrolle des Fred Heckman, einem beliebten Radioreporters aus Indianapolis. Neben Hamm ist Giovanni Ribisi als Tony Kiritsis zu sehen, der den Geiselnehmer spielt. Die Serie wird auf MGM+ ausgestrahlt und ist ein Muss für Fans von True-Crime-Stoffen





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