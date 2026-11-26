Snowboard-Star Ramona Hofmeister ist erstmals Mutter geworden. Nun beginnt für die Profisportlerin ein ganz besonderes Kapitel abseits der Piste.

Ramona Hofmeister und ihr Baby sind "gesund und wohlauf" Eine Nachricht, die sie auf ganz besondere Weise mit ihren Fans teilt: In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die Sportlerin aus Oberbayern ein Foto ihres Partners, der mit einer Babyschale in der Hand offenbar gerade das Krankenhaus verlässt.

Darin dürfte das größte Glück des Paares liegen: ihr gemeinsames Baby. Ein Anblick, der wohl kaum Zweifel daran lässt, dass für die frischgebackenen Eltern ein ganz neues Kapitel begonnen hat. Der Verband Snowboard Germany bestätigt anschließend laut "Bild" das Babyglück von Ramona Hofmeister und ihrem Partner und betont, dass "alle gesund und wohlauf" seien. Ob die Wintersportlerin einen Jungen oder ein Mädchen zur Welt gebracht hat und wie das Baby heißt, behält sie jedoch für sich.

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Auch weitere Details zur Geburt sind bislang nicht bekannt. © instagram.com/ramona_hofmeisterDass Ramona Hofmeister ein Baby erwartet, hatte die vierfache Weltcup-Gesamtsiegerin im Juni 2026 mit ihren Instagram-Fans geteilt. Damals veröffentlichte sie einen besonders emotionalen Beitrag, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Partner und ihrem Hund zu sehen war. In den Händen hielten die beiden Ultraschallbilder.