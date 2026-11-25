Sie galt als Deutschlands erstes Supermodel – doch nur schön zu sein, war ihr nie genug. Jetzt ist Veruschka Gräfin von Lehndorff ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Sie galt als Deutschlands erstes Supermodel – doch nur schön zu sein, war ihr nie genug. Jetzt ist Veruschka Gräfin von Lehndorff ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Die deutsche Künstlerin und das frühere Fotomodell Veruschka Gräfin von Lehndorff ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das berichtet „“ unter Berufung auf einen Angehörigen. Veruschka gilt als erstes deutsches Supermodel und als eine der prägenden Figuren der Modefotografie der 1960er- und 1970er-Jahre. Lehndorff, die unter dem Namen Veruschka international bekannt wurde, zählte in den 1960er-Jahren zu den gefragtesten Fotomodellen ihrer Generation.

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Mit ihren experimentellen Fotoarbeiten und Körperinszenierungen prägte sie die Mode- und Kunstfotografie. Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff wurde am 14. Mai 1939 in Ostpreußen geboren und wuchs auf dem Familiensitz Schloss Steinort in Masuren auf. Ihre Kindheit war früh von den Verbrechen des Nationalsozialismus geprägt: Ihr Vater Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort gehörte zum Widerstand gegen Hitler und war in das Attentat vom 20.

Juli 1944 verwickelt. Nach dessen Scheitern wurde er verhaftet und im September desselben Jahres in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Die Nationalsozialisten nahmen daraufhin auch seine Familie in Sippenhaft: Veruschka und ihre Schwestern kamen in ein NS-Kinderheim, ihre Mutter wurde in ein Lager gebracht. Nach Kriegsende verlor die Familie ihre Heimat und musste mehrfach den Wohnort wechseln.

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Lehndorff interessierte sich zunächst für Malerei und Gestaltung. Während eines Aufenthalts in Italien begann sie in den frühen 1960er-Jahren als Model zu arbeiten. Unter dem Künstlernamen Veruschka gelang ihr der internationale Durchbruch. Sie arbeitete in Paris und New York und stand für renommierte Fotografen vor der Kamera.

Ihr Gesicht zierte zahlreiche internationale Titelbilder, 1967 etwa das Cover des US-Magazins „Life“. Einem breiteren Publikum wurde sie auch durch ihren Auftritt in Michelangelo Antonionis Film „Blow-Up“ aus dem Jahr 1966 bekannt. In der Folge entwickelte sie gemeinsam mit Künstlern und Fotografen eigenständige Bildkonzepte. Besonders ihre Bodypainting-Arbeiten, bei denen sie ihren Körper durch Bemalung optisch mit Landschaften und Gegenständen verschmelzen ließ, fanden internationale Beachtung.

Mitte der 1970er-Jahre wandte sie sich weitgehend vom klassischen Modelgeschäft ab. Sie arbeitete weiterhin als Künstlerin, Fotografin und Performerin. Ihre Karriere verstand sie dabei auch als künstlerische Auseinandersetzung mit Identität und Inszenierung.