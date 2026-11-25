Sie galt als prägendes Gesicht des kulturellen Aufbruchs in den 1960er Jahren, zierte zahlreiche Cover renommierter Zeitschriften und war einst das bestverdienende Model weltweit. Nun ist die unter dem Namen Veruschka bekannte 87-Jährige gestorben.

Dem unter dem Künstlernamen Veruschka bekannten Mode l gelang der internationale Durchbruch mit dem Film "Blow Up". Sie galt als prägendes Gesicht des kulturellen Aufbruchs in den 1960er Jahren, zierte zahlreiche Cover renommierter Zeitschriften und war einst das bestverdienende Mode l weltweit.

Nun ist die unter dem Namen Veruschka bekannte 87-Jährige gestorben. Das erste deutsche Supermodel Vera "Veruschka" Gräfin von Lehndorrf ist im Alter von 87 Jahren in Berlin gestorben. Das bestätigte das Unternehmen ihrer Schwester Catharina Kappelhoff-Wulff in Hamburg. Von Lehndorff prägte in den 1960er Jahren die Modefotografie, galt als Pionierin der Körperbemalung und galt eine Zeit lang als weltweit bestverdienendes Model.

Advertisement

Advertisement

Durch ihre kleine Rolle im Film "Blow Up" wurde sie international bekannt. Auf einer Internetseite des Unternehmens Gräfin von Lehndorff Design e. K., wo ihre Schwester Catharina Kappelhoff-Wulff als Inhaberin geführt wird, heißt es: "Wir trauern um eine außergewöhnliche Frau, um Catharinas Schwester und um eine Künstlerin, die unser Haus von Anfang an geprägt hat.