Moritz und Franz Wagner stehen sich am 9. Januar 2025 als Rivalen in der NBA gegenüber. Das Duell der Brooklyn Nets und Orlando Magic ist ein historisches Ereignis.

Es ist ein historisches Kapitel in der deutschen Basketball-Geschichte: Zum ersten Mal treten die Brüder Moritz und Franz Wagner als direkte Gegner auf der NBA -Bühne auf. Nach mehr als 250 gemeinsamen Spielen für die Orlando Magic beendet die Karriere ein gemeinsames Kapitel und markiert den Beginn einer neuen Phase. Das Duell zwischen den Brooklyn Nets und den Orlando Magic findet in der Nacht zum Sonntag, dem 9. Februar 2025, in New York City statt. Die offizielle Kickoff-Zeit ist für 03:30 Uhr MEZ angesetzt, wodurch das Spiel für die europäischen Fans zur凌晨-Show wird.

Historisches Duell in der Barclays Center

Die Bühne ist deutlich größer als jene, auf der die Brüder als Jugendliche ihre privaten Wettstreite austrugen. Die Barclays Arena in Brooklyn bietet Platz für knapp 18.000 Fans und wird voraussichtlich ausverkauft sein. Viele Freunde und Verwandte der Wagners reisen extra nach New York, um dieses einmalige Ereignis live zu verfolgen. Franz Wagner bezeichnete den Tag bei einem Interview mit dem Sender Sky als einen besonderen Moment für die gesamte Familie. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass sie nicht als Teamkollegen, sondern als Kontrahenten auf dem Platz stehen.

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Privates versus professioneller Ehrgeiz

Obwohl sie nun auf gegnerischen Seiten stehen, bleibt die familiäre Bindung intakt. Moritz Wagner, der 29-Jährige, lebt currently mit seiner Freundin und seinem Hund in einer Wohnung in Brooklyn. Franz Wagner, 25 Jahre alt, bewohnt weiterhin das einst gemeinsame Haus der Familie in New York. Der Umzug war nicht vollständig abgeschlossen, da Moritz' Bett aufgrund seiner Größe noch nicht aus dem Zimmer geschafft werden konnte. Beide betonen, dass sie das Spiel genießen und keine aggressiven Konflikte suchen. Franz sagte, dass es nur positive Gefühle in beide Richtungen gebe. Trash-Talk, der oft Teil des Sports ist, ist dabei eher das Spezialgebiet des älteren Bruders Moritz.

Sportliche Leistungen und Verletzungs-History

Die persönliche Formkurve der beiden Brüder zeigt unterschiedliche Verläufe, die beide positiv bewertet werden können. Moritz Wagner hat sich in seinem ersten Jahr bei den Brooklyn Nets schnell eine feste Rolle erarbeitet. Trotz einer nur durchschnittlichen Spielzeit von knapp 18 Minuten pro Partie erzielt er im Durchschnitt 10,4 Punkte. Besonders beeindruckend ist seine Trefferquote von drei Punkten, die bei 63 Prozent liegt. Dies ist der beste Wert in der gesamten aktuellen NBA-Saison. Moritz scheint die Folgen seines vorderen Kreuzbandrisses vom Dezember 2024 endgültig überwunden zu haben, der ihn ein ganzes Jahr lang vom Spielgeschehen ausgeschlossen hatte.

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Franz Wagner befindet sich hingegen in einer Aufwärtsspirale nach einem durchwachsenen Saisonstart. Seit etwa zwei Wochen spielt er auf einem Niveau, das für All-Star-Kandidaten typisch ist. Gegen das Team Utah erreichte er mit 38 Punkten seine persönliche Bestleistung. Seine Rolle im Team hat sich gewandelt; er wird zunehmend als Spielgestalter und Vorbereiter von Angriffen wahrgenommen. Seine Assist-Rate hat sich im Vergleich zur Vorsaison mehr als verdoppelt. Allerdings ist die Anzahl der Ballverluste ebenfalls gestiegen, was den aggressiveren Spielstil widerspiegelt.

Hintergrund der gemeinsamen Vergangenheit

Die Brüder blicken auf fünf Jahre gemeinsamer NBA-Karriere zurück, in denen sie für die Orlando Magic antraten. Die genaue Anzahl der letzten Spiele, in denen sie außerhalb von Trainingseinheiten gegeneinander angetreten sind, lässt sich schwer exakt bestimmen. Fotoaufnahmen vom Weihnachtstag 2012 zeigen sie auf einem Freiplatz mit rotem Tartanboden im Wettbewerb. Franz erinnerte sich einmal daran, dass sie diese privaten Duelle bereits vor Moritz' Wechsel an die Universität im Jahr 2015 eingestellt hatten. Ein altersbedingter Abstand von viereinhalb Jahren und unterschiedliche schulische Wege trennten sie bereits in der Jugendphase, auch wenn sie sich als Geschwister stets natürlich als Konkurrenten sahen. Der Spitzensport wirkt dabei wie ein Brennglas für diese Dynamik.