Bürgermeisterin und Bürgermeister im HSK fordern mehr Rücksicht auf die finanzielle Leistungsfähigkeit ihrer Städte und Gemeinden.

Die finanzielle Situation der Städte und Gemeinden im HSK spitzt sich weiter zu. Steigende Ausgaben, rückläufige Steuereinnahmen, wachsende Soziallasten und immer höhere Umlagezahlungen schränken die kommunalen Handlungsspielräume zunehmend ein.

In der heutigen Ausschusssitzung des Kreises veröffentlichten erstmals alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der zwölf Städte und Gemeinden imVor allem die Kreisumlage belastet die Kommunen immens. Mit der finanzieren die einzelnen Kommunen den Haushalt ihres Kreises mit. Ein entstehender Überschuss wird als Rücklage einbehalten. Letztes Jahr war das Ergebnis des Kreishaushaltes um 3,5 Millionen Euro besser als gedacht.

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Auch in diesem Jahr zeichnet sich eine Verbesserung ab. Die Städte und Gemeinden sehen hier eine Möglichkeit mit den Ausgleichsrücklagen besser zu wirtschaften. Die Ausgleichsrücklagen, die bislang dazu dienten, finanzielle Schwankungen abzufedern, schmelzen jedoch immer weiter ab. Damit verlieren die Kommunen zunehmend ihre letzten finanziellen Puffer.

Bereits jetzt steht fest, dass es in mindestens zwei Städten zu Steuererhöhungen kommen wird. Mittelfristig könnten weitere dazu kommen.

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"Die gemeinsame Botschaft lautet: Die kommunale Familie im Hochsauerlandkreis kann diese Krise nur gemeinsam bewältigen. Solidarität darf dabei keine Einbahnstraße sein. Die Städte und Gemeinden brauchen finanzielle Luft zum Atmen, um auch künftig ihre Aufgaben für die Menschen vor Ort erfüllen zu können.

" Gemeinsame Pressemitteilung der Bürgermeisterin und der Bürgermeister der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im HSK. Die Finanzsituation ist eine so schwierige, wie sie in der kommunalen Familie noch nie da gewesen istSchwierig wird es, wenn wir sehen, dass rund 75% unserer Aufwände im Kreishaushalt durch Sozialleistungen vorgegeben sind. Da haben wir keine Stellschrauben. Da sind wir eine Schicksalsgemeinschaft mit den Städten und Gemeinden.

Die entsprechenden Forderungen müssen wir in Richtung der Ebenen von Land und Bund adressieren. Bildquelle: Stadt Sundern In der heutigen Kreisausschusssitzung wurde über mögliche Veränderungen gesprochen. Der Beschluss zum Kreishaushalt für 2027 wird dann am 11.12.2026 in der Kreistagssitzung beschlossen.