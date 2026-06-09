Erwartungen an die Nintendo Direct: Frische Spiele, Zelda-Jubiläum und Überraschungen

Vor der heutigen Nintendo Direct teilt die Redaktion ihre Wünsche: neue IPs, Zelda-Remakes, Third-Party-Titel und Überraschungen für Switch und Switch 2.

Die diesjährige Gaming -Saison erreichte am Sonntagabend ihren Abschluss. Über die Woche verteilt fanden mehrere große Präsentationen statt, darunter die State of Play von Sony, der Xbox Games Showcase von Microsoft und das Summer Game Fest, das von Geoff Keighley moderiert wurde.

Gestern folgte eine weitere Ankündigung: eine Nintendo Direct, die heute um 16:00 Uhr stattfinden wird. In dieser werden Nintendo und zahlreiche Drittanbieter ihre Spiele für die Nintendo Switch und die Nintendo Switch 2 vorstellen. Die Redaktion teilt somit ihre persönlichen Erwartungen und Wünsche an diese Präsentation. Welche Titel wünschen sie sich für die beiden Plattformen und wie ist ihre allgemeine Erwartungshaltung?

Nach den spannenden Tagen des Summer Game Fests ebnet Nintendo mit dieser kurzfristigen Ankündigung den Weg für ein echtes E3-Feeling zu einer typischen Zeit im Jahr. Nachdem man die Community in den letzten Monaten mit vereinzelten Trailern und verschiedenen Formaten bei Laune gehalten hat, kehrt nun eine traditionelle große Bühne zurück - eine Präsentation aller großen Hardware-Hersteller.

Seitens der Redaktion besteht die Hoffnung auf frische und neue Inhalte, neben bereits bekannten Titeln wie Splatoon Raiders und Fire Emblem: Fortune's Weave, auf die man sich bereits freut. Gerade im Third-Party-Bereich gibt es viele Titel, die bereits geleakt wurden oder schon lange überfällig erscheinen. Beispielsweise bleibt unverständlich, warum Atlus seine Neuankündigungen nicht für die Switch 2 angekündigt hat. Die Hoffnung bleibt, dass Persona 4 Revival nicht nur für PC erscheint und Metaphor: ReFantazio endlich für die Nintendo-Plattform angekündigt wird.

Von Nintendo selbst wird, laut Gerüchten, ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time als großes Highlight zum Jahresende erwartet. Gespannt ist man auch auf weitere Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum der Zelda-Reihe und mögliche Einblicke in den geplanten Zelda-Kinofilm.

Darüber hinaus wünscht sich die Redaktion einfach positive Überraschungen - etwa die Rückkehr einer weniger beachteten Marke oder einen unerwarteten Nachfolger, der für Vorfreude sorgt. Nach einem eher通過wachsenen Start der Switch 2 könnte eine solche Überraschung die Stimmung aufhellen. Viele fühlen sich von ständigen Remakes und Neuauflagen ausgedient, so etwa ein weiteres Star Fox Remake. Daher sehnt man sich nach einer komplett neuen IP, etwas Frisches, ohne ständige Nostalgie.

Aber auch bei bekannten Marken wären较小ere Projekte, ähnlich The Legend of Zelda: The Minish Cap, willkommen. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte und die Verkaufszahlen der Switch 2 muss Nintendo neue Impulse setzen. Ein weiterer Wunsch ist ein Zelda-Spezialcontroller zum Jubiläum. Des Weiteren hofft man auf Neues für die warmen Monate, etwa einen Mario Kart World DLC mit kreativen Strecken.

Die Vorfreude ist groß, auch wenn man vorsichtig optimistisch bleibt. Bestimmte Gerüchte, wie das Ocarina of Time Remake, halten sich hartnäckig und sollen in der Direct möglicherweise bestätigt werden. Nach einer langen Phase mit wenig Nintendo-Support gab es beim Summer Game Fest endlich wieder größere Ankündigungen, viele davon für die Switch 2. Da einige Wünsche bereits erfüllt wurden, fällt die Wunschliste für diese Direct überschaubarer aus.

Im Geheimen hofft man dennoch auf weitere Details oder Spielmaterial zu Spyro: A Realm Beyond, obwohl dies unwahrscheinlich erscheint. Die Ankündigung von Spyro war das absolute Highlight der letzten Wochen.

Zudem möchte man endlich ein Erscheinungsdatum für Witchbrook erfahren, das hoffentlich im Herbst oder Winter liegen wird





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